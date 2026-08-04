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Stanija Dobrojević pojavila sena snimanju emisije "Narod pita", ali bez Asmina Durdžića, koji se nije pojavio u studiju zbog žestoke svađe sa Majom Marinković iz koje je izvukao deblji kraj.

Ipak, tokom emisije došlo je do neočekivanog obrta kada se uživo uključio Asminov otac Mustafa Durdžić, koji je govorio o sukobu njegovog sina i Maje Marinković.

Mustafa se javio vidno uznemiren i izneo tvrdnje o incidentu koji se, prema njegovim rečima, dogodio u Beogradu.

- Nisam baš tako dobro, ali preživeću i ovu noć. Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, video sam slike da ima krvave ruke, razbijeno auto, šoferšajbnu - ispričao je Mustafa zabrinuto.

On je dodao da postoji mogućnost da je Asmin Durdžić u bolnici i da se zbog toga ne javlja.

- Ko zna šta se tamo dešavalo, vidiš kakve su mu ruke, zato se i nije pojavio u emisiji. Možda je u bolnici, ne znam, prave probleme po Beogradu, razbijaju automobile - dodao je Asminov otac.

Mustafine reči rasplakale Staniju

Tokom uključenja Mustafa se obratio i Staniji, pruživši joj podršku, što je kod nje izazvalo emotivnu reakciju.

- Ja sam nju gledao kao ćerku, ja sam prvi put čuo šta su govorili za njenog oca, meni je veoma žao zbog toga. Kad su se Asmin i Stanija upoznali, oni su nas zvali na kameru, ja nikada nisam video lepši par na svetu, u mojim očima je to bila sva lepota sveta - rekao je Mustafa.

Mustafa je otkrio i da se ranije tokom dana dopisivao sa Asminom, moleći ga da se civilizovano ponaša, lepo obuče i izvini Staniji. Stanija mu je na ove reči toplo odgovorila:

– Hvala Mustafi za podršku, ali nemate vi potrebe da se izvinjavate ni za šta, nemate šta kome da se pravdate – poručila je Dobrojevićeva.

– Asmin je šarmantan, inteligentan, nimalo nije glup, ne može glup čovek da ima milion evra. On nije zločest, nije nasilnik, Stanija njega dobro poznaje – rekao je Mustafa.