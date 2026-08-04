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Asmin Durdžić se prethodne noći nije pojavio u emisiji "Narod pita", a mnogi sumnjaju da iza svega stoji njegova devojka Maja Marinković.

Nekoliko sati pred emisiju ljubavni par je imao žestoku svađu, te je došlo do fizičkog kontakta. Asmin je završio sa povređenom rukom, a auto sa popriličnom štetom.

"Razočaran sam"

Njegov otac Mustafa Durdžić oglasio se umesiji "Narod pita" i prokomentarisao je incident sa Majom Marinković, ali i pokazao poruke.

Danas želim samo kratko da se obratim ljudima koji prate sve ovo oko Asmina i Maje.

Iskreno, razočaran sam jer se Asmin nije pojavio u emisiji Narod pita. Da je došao, mi se kao roditelji ne bismo ni uključivali. Pre početka emisije imali smo određene informacije, ali kada se on nije pojavio uhvatila nas je panika. To je normalno, jer smo mesecima bili pod pritiskom i u centru svega.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

"Razumite nas kao roditelje"

- Za sada neću komentarisati ni Asmina ni Maju. Smatram da je Asmin trebalo da ispoštuje ljude koji su mu nadređeni i od kojih očekuje honorare, kao i gledaoce među kojima je mnogo onih koji su ga podržavali, glasali i stajali uz njega. Naravno, postoje i kritičari, najglasniji su uvek ljubomorni muškarci, ali to je život. Molim da se razume i nas kao roditelje. Mi ne možemo zbog Asmina i Maje prekidati odnose sa ljudima sa kojima smo imali korektan i lep odnos.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Printskrin, BoBa Nikolić, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

- Ja lično ću uvek biti na strani istine pa makar me to koštalo. Da se Asmin samo javio na moje poruke, sve bi bilo drugačije. Međutim, očigledno nije mogao da se javi sa telefonom koji koristi i koji izgleda ovako - napisao je Mustafa i pokazao telefon koji je razbijen.

Foto: Printscreen

"Asmin je sam sebi razbio šoferku"

Iako su svi bili ubeđeni da je Maja razbila njegov automobil, Marinkovićeva se oglasila u emisiji kada je voditeljki poslala poruku.

- Samo da se oglasim jer vidim da bruji sve. Asmin je sam razbio šoferku jer se iznervirao, sa nama je sve okej, glasila je poruka koju je voditeljka pročitala uživo u programu.