Slušaj vest

Fotografije polomljenog automobila i telefona potresla je javnost, ali i njegove roditelje. Zbog svega se nije ni pojavio u emisiji "Narod pita".

"Pisao sam bankarki..."

Durdžić je sada za medije ispričao svoju stranu priče.

- Reći ću vam celu istinu. Juče sam se probudio, sve je normalno bilo sa mnom i Majom. Vozio sam je u grad da šije haljine, a ja nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke. Trebalo je neke pare iz Austrije da prebacim na svoj račun. Hteo sam da uđem u aplikaciju austrijske banke, ali nisam mogao, jer nisam koristio aplikaciju godinu dana." kaže on i dodaje: " Pisao sam bankarki svojoj dok Maja nije bila tu. "Ćao, ne mogu da uđem u aplikaciju, je l' možeš da vidiš da mi rešiš to". Ona mi je to rešila, pitala me je da li sam u Srbiji ili Austriji, pitala:"Gde si?", rekao sam da sam dole. Rešila mi je to", počeo je priču Asmin za Pink.rs, koji priznaje da je haos nastao kada ga je Maja uhvatila u laži.

Foto: Marko Karović

Drama

Maja je naime objavila telefon njegove bankarke na svom Instagramu i izazvala niz problema.

Ovaj potez ga je potpuno izbacio iz takta, nakon čega je usledila prava drama u automobilu. Durdžić je do detalja opisao trenutke besa i reakciju koja je uplašila Marinkovićevu:

- Kreće haos, tražila mi Maja njen broj i ja pljus, šakom o šoferku. Poludeo sam već, pravdam se zbog devojke sa kojom sam bio osam godina, zato nisam prijavio. Svađali smo se, ali se nismo tukli. Znate ono njeno:"Reci mi, reci mi". Ja sam razbio šoferku, zato mi je krvava ruka, od stakla. Da je to Maja uradila, njoj bi bila krvava ruka. Onda sam otišao, popio dva bromazepama da se smirim i zaspao. Budim se, vidim od Maje 150 poziva, od svih... "

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

"Maja plače, Mevlida se uključuje u emisiju..."

- Dođem u njen stan, ona se prepala, plače. U tom trenutku vidim, Mevlida se uključuje u "Narod pita". Ja nazovem Mustafu sa Majinog telefona, na kameru, mislio sam da su se prepali jer se ne javljam. Pričam sa njim, sve je okej, a onda Maja izljubomoriše jer se oni uključuju i govore za Staniju sve najbolje. Maja status, Mevlida se opet uključuje, i onda ja poludim, uzmem šrafciger i sam razbijem svoj telefon!" u dahu je ispričao Asmin za Pink.rs.

Izvinjenje produkciji

- Želim da se izvinim produkciji što nisam došao u emisiju, ali nisam bio psihički dobro, nisam bio u redu. Izvinjavam se produkciji što nisam došao sinoć, kad god budu želeli, sa kim god da gostujem, dolazim. Juče stvarno nisam bio dobro psihički - poručio je on.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Hitan poziv porodici sa Majinog telefona

Asmin je takođe otkrio da je tokom dana stupio u kontakt sa članovima svoje porodice kako bi im uputio poslednji i najozbiljniji apel do sada. Da situacija bude bizarnija, poziv je obavio direktno sa Majinog mobilnog telefona.

- Čuo sam se sa svojima, nazvao sa Majinog telefona. Zamolio sam zadnji put da to više ne rade, da se ne oglašavaju, da nisam psihički dobro, jer mogu samo da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje - zaključio je Durdžić na kraju svog izlaganja.