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Maja Marinković i Asmin Durdžić progovorili su za medije nakon žestoke svađe koja je kulminirala razbijenom šoferšajbnom i polomljenim telefonom.

Asmin i Maja su izneli svoju stranu priče o burnom verbalnom sukobu koji je prethodno uzburkao javnost.



- Iskreno, da, bio je malo haos. Sve što se desilo, ali dobro smo - rekla je Maja, a Asmin otkrio detalje svađe zbog koje je kako kaže, razbio telefon i šoferšajbnu:

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

- Mi smo se probudili ujutru i sve je bilo okej. Ona je htela da ide po neke haljine, kao i svaki dan. Ja sam je vozio i rekao sam u stanu treba da pišem bankarki. Nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke pošto nisam ulazio godinu dana i nešto me zablokiralo. I ona kaže okej. I onda sam je vozio u grad. Ona je izašla, otišla da uzme mere za haljinu. Ja sam pisao bankarki:” Ćao, ne mogu da uđem u aplikaciju. Šta je problem - objasnio je Asmin.

Ko je koga lagao?

Asmin priznaje da je Maju lagao, te da je sukob izbio zbog Gabi sa kojom je bio, a njoj je tvrdio da to nije ista osoba.

- Da, i ona mene pita: “Je l’ ovo ona s kojom si ti bio?” Ja budala, kažem nije. Mislim, ja sam s tom ženom bio pre osam, devet, deset godina. Da, bili smo dva puta zajedno. Ja sam rekao: “Ne, nije to ta, to je druga.” Al ona je zapamtila iz Aneline priče. I onda sam ja dva sata pravdao se da to nije ta. I onda je ona pravila te ljubomore, scene - “Zašto lažeš?” - Ma ne lažem, majke mi nije ta.

- Još mi se i kleo. On je mene ubedio da to nije ta žena - kaže Maja iskreno.

Durdžić je otkrio i kako je sve otišlo predaleko.

Otkrio detalje svađe s Majom

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

-Onda sam hteo da spinujem priču. Onda sam udario šakom u šoferku, pošto sam već poludeo nakon dva sata. Znaš ono njeno: “Reci mi, reci mi, kaži mi, pitam te.” I udario sam rukom u staklo. Razbio sam šoferku.

Onda sam joj priznao da jeste ta. I onda sam popio dve tablete i zaspao. Otišao sam u hotel da spavam. Kad sam se probudio, dobio sam od nje poziva i poziva. Došao sam u stan. Tu smo popričali, sve je bilo okej. Nakon šest minuta pali se Mevlida u “Narod pita”. I to onda kreće haos. Mevlida u “Narod pita”, Maja na status. I onda sam uzeo svoj telefon, probio ga šrafcigerom i razbio. Sad nemam ni telefon ni ništa.

Majku krivi za svađe sa Majom

Na pitanje zbog čega njegov odnos sa roditeljima nije kako treba, Asmin kaže:

- Ja sam pričao s njim kad sam došao kod Maje u stan. Zvao sam ga sa Majinog broja i to na video-poziv da vidi da je sve u redu, jer sam pretpostavio da se nasekirao. Naš odnos nikad neće da bude okej ukoliko on bude išao u rijaliti i zvao Stanju u emisiji. Juče čujem da je moja mama zvala privatno Stanju. Ne možemo mi da budemo u normalnim odnosima ako moja mama zove moju bivšu devojku i s njom priča neke stvari, a ta žena je za mene izgovorila najstrašnije reči i pljuje moju sadašnju devojku najstrašnije. Sve dok moji mama i tata budu imali komunikaciju sa Stanjom, mi nikad nećemo biti u normalnim odnosima. Oni treba to da shvate. Ja sam njima rekao 6-7 puta, ali očigledno oni više vole Stanju nego mene. I oni ne poštuju mene ako ja, ako ja njih molim kao njihov sin da to ne rade i oni to ponovo rade, kakav onda mi odnos možemo da imamo? Normalno da nećemo imati nikakav odnos. I danas sam s njim malopre pričao i zamolio ga zadnji put. Rekao je da neće više i da su pogrešili. Ali očigledno mama voli taj rijaliti. I ako mama stvarno voli toliko Stanju, treba da joj uplatimo kartu za Majami, pa nek idu zajedno u Majami, neka hodaju po teretanama i ordiniraju po plažama. To mene ne zanima, samo nek mene puste na miru. Ona meni pravi problem. Meni pišu ljudi. Ti si u dogovoru sa roditeljima, ti i Stanja igrate rijaliti. Mene da zanima Stanja, ja bi Stanju sam okrenuo. Ja sam pokazao zadnjih četiri, pet meseci dok sam bio u rijalitiju da mene Stanju uopšte ne zanima. Ona je za mene završena priča. Dok sam bio sa Stanjom u vezi moja mama najstrašnije nju pljuvala. Nije pljuvala, nego nije podržavala našu vezu. Govori: “Šta će ti ona, nađi sebi devojku, ona nije za tebe. Ona se slika gola.” Sad odjednom mama voli Stanju, s njom se dopisuje. Za mene je to ludilo mozga i sad kad vidim ovo sve, mislim da to moja mama radi namerno jer je provalila da Maja to vidi. I ja bih bio ljubomoran da sad Taki priča sa Majinim bivšim momkom, a sa mnom ne, i da njega uzdiže, a mene ponižava. I ja zato razumem Maju, ali moja je mama tu skontala da imam problema sa svojom devojkom zbog tih stvari. Ona samo pravi svađu između mene i Maje. I imam osećaj da to radi namerno. Tata manje-više, ali mislim da ga mama huška. Zamisli, ona se juče javila tri puta u “Narod pita”. Ja bih voleo da produkcija pozove moju mamu u rijaliti, da uđe mama Mevlida, mama Nadica, Lepi Mića. I ko još ima od ovih baba? Stanojka, Standža i ova Maja šta hoda sa Stanjom koja je slika po emisijama. Treba svi da uđu u rijaliti i neka tamo razvijaju porodično pite i druže se. Samo nek mene puste na miru s tim sr*njima, jer meni to pravi problem, ne sa Majom, nego sa svima i generalno mene s tim ponižavaju. Oni mene tako ne poštuje da to rade i ne želim da imam stvarno s njima komunikaciju ako to ne prestanu da rade. Bez obzira što je on meni roditelj. I meni tata da kaže: „Ovo je moj neprijatelj.” Ja sigurno ne bi s neprijateljem išao i pio kafu.

Asmin je progovorio i o odnosu sa Radomirom Marinkovićem Takijem.

1/5 Vidi galeriju Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

- Nisam pričao s Takijem. Ja s Takijem nemam problem. Taki treba da rešava s Majom. Oni su rešili svoj odnos. Ja čoveka ni komentarišem i niti on mene spominje bilo gde. On je njen tata, ja sam razumeo kad sam video neke scene naše što smo radili. Čovek je imao pravo šta god je izjavio bio je u pravu - rekao je Durdžić, a potom i Maja dodala:

- Nas dvoje imamo najbolji mogući odnos i nije on neko ko će da stane na put mojoj sreći, niti da pravi ovako neke smicalice u našem odnosu. On je neko ko ovaj odnos ne podržava, ali to ne znači da utiče na mene ili da se meša. O ulasku u ”Elitu 10”, kako kažu, ne razmišljaju.

- Ma nema šanse. Neću uopšte da razmišljam, niti imam u planu da ulazim. Pa zato što ne bi psihički izdržao sigurno. I ja sam ušao samo da se ganjam sa Sitom koja nije ušla tako da sam bez veze i ušao. Da nisam ušao, ne bi sad bio s Majom. Verovatno bi bio sam. Želim se posvetiti svom poslu, nekretninama - kaže Asmin, a sa njim je saglasna i Maja.

Kurir.rs/Blic