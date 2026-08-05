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Nakon haosa koji je izbio između Maje Marinković i Asmina Durdžića, Radomir Marinković Taki prvi put je javno progovorio o čitavoj situaciji.

On je izneo niz optužbi na račun Asminovih roditelja, Mevlide i Mustafe Durdžić, otkrio da ne podržava vezu svoje ćerke sa Durdžićem, ali i prokomentarisao Staniju Dobrojević, kao i Filipa Cara sa kojim želi da se obračuna.

Taki je najavio ulazak u "Elitu 10", pa otkrio detalje svađe Maje i Asmina koja je kulminirala razbijenom šoferšajbnom i polomljenim telefonom.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

- Delimično jesam upućen. Znate da Maja renovira stan, da trenutno nije u svom stanu jer se kreči, prašina je ovde, da je iznajmila jedan hotel i tu je već tri, četiri dana, dok se to ne okreči, ne može da se spava od onih boja, od onih farbi jer renovira i kupatilo. Bila je mnogo ljuta kad je izašla iz “Elite”. Kaže: “Zašto mi nisi renovirao stan?” Kažem: “Kako da ti renoviram, kad ja ne znam kakve ćeš ti boje pločica da uradiš, kakvi će zidovi da ti budu, da li plavi, zeleni, sivi, beli, kakvu želiš garnituru, to moraš ti.” Rekao sam joj: “Evo tebi 12.000 evra, pa ti kupi i radi šta god znaš i umeš. Ja ne želim da se mešam u tvoj ukus. Renoviraj ga kako tebi odgovara.” I ona je uhvatila, pozvala majstora, izbila to. Još ako mi veruješ, nisam otišao da vidim. Neću da joj se mešam, neka uradi nešto po svome. Ona će tu da živi i da boravi - rekao je on, pa se osvrnuo na svađu:

- Maja nema nijednu ogrebotinu na sebi, a to što neko pravi svoj hir, pa lupa šoferšajbne rukama i ima dve ogrebotine male. Opet manipulacija. Moje izvinjenje gospođi. Asmin je zvao. Naravno, treba čovek i da ima kontakt i sa bankom, da uđe u svoje finansije. A šta se izdešavalo između njih ja stvarno ne znam. Nije mi kao roditelju svejedno kad su me zvali da pitaju i slali snimak. I sad sam se naježio, malo mi se tresu ruke. Nije mi svejedno, ja sam i pod lekovima, bolestan sam čovek. To sve ide s mojim godinama. Kako smo videli samo imaju male dve ogrebotine od stakla od šoferšajbne koje je on pesnicom razbio da bi se dokazao Maji jer se naljutio, ali ona s tim nema nikakve veze.

On je potom poručio da Asminu nikada neće oprostiti uvrede koje je ranije izgovorio na račun njegove porodice.

- Naravno, nikad neće ni da ima komunikaciju sa mnom. Treba stati ispred mene i pogledati me u oči za ono što si izgovorio tamo, šta si meni pretio. Šta mi nisu izrekli i za oca i za majku i za svoju, moju familiju, a nikad me nisu ni videli, ni čuli. Prema tome, to sve neko mora da sedne ovako i da ponovi. Pa ćemo da vidimo kako će ta druga strana da prođe kad mi to kaže u lice - priča Marinković.

Govoreći o vezi svoje ćerke sa Asminom, Taki je naglasio da je ne podržava.

- Ma ja ne poštujem ničiju odluku. Ja sam njen otac. Ja tu vezu ne podržavam. Mi smo videli da je taj momak nasilan. Videli smo kako je prošla ona baba iz Rume, kako je prošla žena s kojom ima dece, kako je on njih ovlatio. Ništa Maja neće bolje proći od njih, jer to je porodica monstruma. To su ljudi koji su beskarakterni. Danas vole babu, sutra vole Aneli, prekosutra vole Maju. Na kraju ne vole nikoga. Ljudi su prevrtljivi kao golub prevrtač. Oni su za mene nula. Ja ne želim da imam bilo kakve kontakte sa takvim ljudima. Ja jedva čekam da se suočim sa njima, da ih sretnem negde. Oni se sad kriju iza Maje. Oni bi imali velike probleme po Beogradu da nije Maje i mene. Znate šta je on izjavljivao za opasne momke ovim u gradu koga je sve pljuvao. Nego sad Maju, a Maju niko neće da dira. Znate da je Maja beogradsko dete, da Maju svi vole u gradu i mene cene i poštuju ti isti ozbiljni momci, tako da ne diraju zbog mene, inače bi verovatno imali i neke probleme.

Posebno oštar bio je prema Mevlidi i Mustafi Durdžić, koji su se uključili u emisiju "Narod pita".

1/6 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Printskrin, BoBa Nikolić, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

Da im vrati pare? A ne traže sad novac. Kako, do juče su tražili. Šta sad traže? Je l se zaljubio ovaj matori ćelavi u Standžu? Bože me sačuvaj. Čovek poludeo pod stare dane. Ko su oni? Nebitnjakovići. Ja te ljude ne poznajem, te monstrume. Oni su četiri meseca pljuvali Maju. Da je kuvaju, prave čorbu od moje kćerke, ako to ne uspe da je otruju. Ja sam ostao nem. Videli smo, Maja nije sjajna. Znamo Maju kako funkcioniše, ali vaš sin, šta on radi? Videli smo da je pretukao Uroša, malog Daču, da je davio Maju, najružnije reči i prema Aneli i prema baki. Šta je to? Znači, to je nešto iz kuće.

Na konstataciju da je Maju stavio ispred roditelja, Taki kaže:

- Ja njega ne cenim uopšte. Ako je on mogao da izgovori onakve reči za mene, kako da cenim? Ne prilazim nikome preko toga, nikome ništa ne opraštam. Nijednu reč ružnu za njega nisam rekao šest meseci. E, on je pokazao svoj karakter ko je i šta je. Maja je zamenila kucu za džukelu, Lea mog lepotana - rekao je on.

Na pitanje, šta ako Maja odluči da se uda za Asmina, on je odmah promenio raspoloženje, negodujući to.

- Kakvo udavanje? Ma može da se zabavlja dok ide, ide, kakvo udavanje? Venčanje ne dolazi u obzir, ne pada mi na pamet. Priča se da ima još neko drugo dete skupljaju decu po belom svetu. Šta će to meni? Pa ja sam Maju odnegovao sam, sutra mi ostave dete da ga ja negujem. Oni su neozbiljni. Maja još nije spremna. Maja je rekla sama da neće još uvek da ima dete.

Taki želi da se suoči s Majinim bivšim

Marinković je otkrio i da planira ulazak u novu sezonu rijalitija "Elita 10", gde, kako kaže, želi da se suoči sa Filipom Carem.

1/6 Vidi galeriju Filip Car se dopisivao s Majom i dok je Aleksandra bila u drugom stanju Foto: Damir Derivšagić, Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Printscreen Instagram

- Maji više nema uloženja u “Elitu”, sad ću da uđem ja da se obračunam sa tim nasilnikom iz Crkvenice. Čujem da je potpisao ugovor. Neka kaže to što priča preko TikToka meni u oči, nego ne sme da dođe u Beograd. Dođe da potpiše i opet kačket na glavu i jakna preko glave i nazad za Crkvenicu. Što nije došao da popije piće ovde? Svi su nam dobrodošli u goste ovde. Ko je dirao Asmina? Ko je dirao njegovu porodicu ovde? Niko. Mi smo ljudi otvorenog srca, otvorenih ruku, ali ako si nešto zgrešio, znači bežiš od nečega - kaže on i dodaje:

- Ja Maji ne mogu ništa da uskratim, ali mislim da treba dobro da se odmori, da se resetuje od tog sveta i da malo ide da putuje, da troši taj novac na neke lepe destinacije. Samo da završi ovaj stan, ja ću da joj uplatim deset dana da ode na Dubai ili već gde hoće, da ode malo da odmori dete.

S obzirom na to da su Maja i Asmin zajedno, Taki je otkrio da li će spustiti loptu, ako dođe do porodičnog ručka.

- Pa ne bacaju se biseri pred svinje. Ja njih gledam kao stoku. To su jbre, monstrumi, idioti, gibaničari. Neko poželi smrt tvom detetu, s kim da ručaš? Ja nikad neću preći preko toga da ti neko davi dete.

O Filipu Caru, ipak nije želeo preterano da detaljiše.

- Maja je prežalila tog nasilnika. Ona je i dalje na sudu sa njim. Tužila ga je za pokušaj ubistva i otimanje i kidnapovanje, uzimanje telefona, ličnih isprava, pasoša. To je isto rekla i njegova bivša devojka s kojom ima dete. Da. I prema tome, mi radimo na tome.

Otkrio šta mu je Stanija rekla pre ulaska

Ni o Staniji Dobrojević nije imao reči hvale.

- Šta je bilo, bilo je. Ona je ušla unutra i počela da me napada iz čista mira, udarila je na mene. To je sve počelo oko Nove godine kad sam ja tražio dva kompletića da Maji unesem kad šaljem poklone da ima, pošto je ona mene zvala jedno pedeset puta pre ulaska Majinog da se slika ispred Maje. I tad je on, Asmin i dobio šut kartu od Stanije i izbacila ga iz stana zbog tih fotografija. Ja sam pitao: “Da li hoćeš da pošalješ Maji kompletić?” Ona kaže: “Ja neću da utičem na tok rijalitija.” Ja kažem: “Okej.” Moja bivša žena, Majina majka nosi drugo prezime, ona je otišla i kupila dva kompletića i poslala mi je u te stvari i Maja misli da je to ona njoj poslala. Rekao sam joj: “E, sad ću da skinem ovaj stori što te Maja reklamira.” Ona kaže: “Nemoj da to skidaš, platiću ja to vama.” Da bi ona meni rekla kasnije: “Ej, ulazim unutra. Hoćeš ti da uđeš? Hajde da pravimo šou.” Ja kažem: “Kad ulaziš?” Kaže: “Spremaju me ovih dana, uskoro ulazim. Imaš ti, kaže, dosta ovih tvojih “fufica” ona se tako se izrazila. Biće zanimljivo.” Ja kažem: “Ma to ne dolazi u obzir, Maja, mi tamo.” Ona kaže: “Ti si gadljiv na pare, videćeš, ja ću da budem prva. Uzeću krunu, neću da uzmem pare.” - priča Taki i dodaje:

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

- Tako da je ona ušla unutra pošto je odbijena, ja nisam hteo više da se viđam sa njom. Ona je počela mene da blati - da podvodim ćerku, da se s*ksualno opštim sa svojom ćerkom. Znate da je bila sa 19 godina kod Hju Hefnera, sve su to njeni radovi. Asmin je rekao na kakvoj je platformi upoznao, da je spavala kod nekog Albanca, kod nekog Jevreja, pa nemam pojma šta je sve radila. I sleti Asmin u Majami, a ona kaže da nije to to - “mali, debeo”. Ne sviđa joj se, ali lova. Sleteo u jedan, u pet sati su već bili u postelji bez zaštite. Upoznala si ga na platformi, znate ko to prati. Njegov tata Mustafa se pretplatio sad na 33 evra. Zaljubljen matori u nju, odlepio. Mnoge stvari su se godinama ćutale - za Kristijana Golubovića, ukrala je pobedu Tamari Đurić.

Na pitanje, zašto Staniju zove "bakica iz Rume", kaže:

- Pa jeste bakica. Moja drugarica je njeno godište, Anitina mama je njeno godište. Vidiš kolika je devojka Anita. Anita ima dete i sad je trudna. Ljubomorna je na Anitu, bakica je kako nije bakica.

Ukoliko bi postojala mogućnost da i Stanija uđe u "Elitu 10", Taki o suočavanju kaže:

- Pa možda obnovimo to leti, kolena. Bio sa Stanijom. Jaka stvar, dal neko bio sa Stanijom ili nije bio sa Stanijom. Smuvao je Asmin iz Cazina.

S obzirom na to da Maja renovira stan, Taki priznaje i da bi mu smetalo da u tom stanu živi sa Asminom.

- Pa nek’ iznajmi stan, ja imam ćerku, nemam sina. Ako su milioneri, nek kupi stan. Ako si mogao na bakicu da potrošiš tih kao šatro 300.000 hiljada evra, pa kupi i stan ovde. Sad će Maja ovde da kupi još jedan stan, gledali smo ga - rekao je Taki.

Kurir.rs/Blic