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Bivši rijaliti učesnik Miki Đuričić već godinama vodi miran i povučen porodični život na svom imanju, daleko od reflektora i medijske pažnje. Nakon turbulentnog perioda u javnosti, pronašao je spokoj u porodičnom okruženju, kojem je u potpunosti posvećen.

Njegova supruga Angelina, profesorka po zanimanju, uspešno izbegava medijsko eksponiranje i retko se pojavljuje u javnosti, birajući da privatni život sačuva daleko od očiju javnosti.

Iako o svom privatnom životu govori retko, Miki je u nekoliko navrata sa mnogo emocija pričao o supruzi, ističući koliko mu znači njena podrška i koliko je porodični život promenio njegove prioritete.

1/6 Vidi galeriju Malo ko se seća da se Miki oprobao i u voditeljskom svetu. Sa Marijanom Mićić vodio je emisiju "Noćni TV projekat". Foto: Printscreen TV Pink, Paparaco Lov, Printscreen

"Ona je profesor u dve škole. Proputovala je pola sveta, jako sposobna i vredna žena, a što je najvažnije, jako je pametna. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim s njom i da ona bude majka mog deteta. Uloga oca me je totalno promenila i shvatio sam da više nisam ja bitan, nego si srećan kada je to dete srećno. Ja sada moram da pazim na jedan ljudski život, da ne skrene sa puta, kao njegov tata", rekao je on tada.

Oženio se u 43. godini

Bivši zadrugar, koji se oženio u 43. godini života, osvrnuo se i na vernost i međusobno poštovanje u braku:

"Moja žena i ja imamo porodicu, možda nemamo odnose kao kad smo bili mladi, ali se poštujemo. Ti kada prevariš nekoga, nisi obrukao muža ili ženu, nego sebe. Ja imam sreće, koji sam prošao sve. Nisam bio ljubavnik, ali sam imao žene i to. Ja sam se oženio u 43. godini, ni to nije baš dobro. Mene ne može to sad da povuče tako. Ja sad imam nešto o čemu bi trebalo da pričam".

1/10 Vidi galeriju Rijaliti učesnik otkrio šta danas radi Foto: Nenad Kostić, Printscreen TV Pink

Miki je takođe otkrio i neobične, komšijske slučajnosti koje su dovele do toga da upozna Angelinu:

"Sve su to slučajnosti. Naravno da zna ko sam, njen ćale pokojni me je gotivio... Moj prvi komšija radi s njenom sestrom. On radi u Domu zdravlja, a njena sestra je doktor u Pećincima. Šta je slučajnost? On se oženio s njenom sestrom i ove godine su dobili blizance, ovom prilikom im čestitam. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno".