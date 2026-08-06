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Bora Santana i Anastasija Brčić izazvali su pravi haos tokom gostovanja, a tenzija između njih dostigla je vrhunac pred kamerama. Posle žestoke rasprave i oštrih reči, Anastasija je polila Boru vodom i napustila studio, ostavljajući sve prisutne u šoku.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Printscreen

Tenzija je počela da raste kada se u program uživo uključio gledalac koji je uputio oštre kritike na račun Bore Santane. Gledalac je osudio Borino ponašanje i psovke u rijalitiju. Takođe mu je poručio da je "promašena investicija", da ga žene ne jure i da mu je ponašanje neprihvatljivo.

Bora se pravdao rečima da "svi psuju". Ipak, priznao je da je ostavio dosta biznisa pre ulaska i da je svestan da se obrukao pred publikom.

Anastasija progovorila o uvredama

Gledalac se potom obratio i Anastasiji Brčić, pitajući je šta joj je otac rekao o njenom ponašanju.

"Rekao mi je da je to moj život, da ja svoju kuću imam, da ne brinem, ali da vodim računa", otkrila je Anastasija.

Ona je takođe otvoreno priznala da su ona i Bora jedno drugom izgovarali najgore moguće psovke tokom odnosa.

Polivanje



Pravi haos i potpuni preokret dogodio se u sekundi. Anastasija je u toku emisije saznala za šokantnu informaciju – saznala je da je jednoj devojci napisao da je slatka i tada napustila emisiju.

Zgrožena i besna zbog ovog saznanja, Anastasija je odmah uzela čašu, ispolivala Boru Santanu vodom i bez reči izletela iz emisije pred kamerama.

- Jedna devojka mi je poslala poruku da se vidi da bih ja "opalio" Uroša, ja sam njoj rekao da je slatka, i Anastasija je to dobila u sekundi - rekao je Bora.

- Bora bi mene opalio to je jasno, ti si Boro prikriveni gej, hteo bi da budeš sa mnom - govorio je Uroš.

Anastasija se u jednom momentu vratila u emisiju:

- Ti klošaru jedan smrdljivi, sinoć si je*ao u stanu tvoju prijateljicu koja se renta za 150 evra, to je on pričao - govorila je Anastasija kada se vratila u emisiju.

- Rekao sam da te je uradio - dodao je Uroš.

- I da mu je tanak - dodao je Darko.

- Koliko si ti Boro jadan, nakazo jedna -vikala je Anastasija.

- Alkoholičarko, promiriši ovo čime me je polila - dodao je Bora.

- Kakav je bio Bora napolju - upitala je Anastasija.

- Nikakav, snimao se sa prijateljicama po stanovima. On je stalno pisao sa nekim devojkama, jurio se sa nekom devojkom za koju je rekao da je prijateljica njegovog brata, a njegov brat ne zna tu ženu. Ljudi vi ne znate koji je to manipulator - rekla je Anastasija.

- Ona preuveličava konstantno, ovo nije moj nivo, ovi civili - dodao je Bora.

- Koji blam, koji civili - dodala je Anastasija,