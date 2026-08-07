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Jubilarna "Elita 10" polako dobija konačan oblik, a spisak potvrđenih učesnika već pokazuje da produkcija sprema sezonu punu velikih povrataka, porodičnih iznenađenja i nesvakidašnjih stanara Bele kuće.Pripreme za jubilarnu desetu sezonu "Elite" uveliko traju, a kako se približava 5. septembar, polako se sklapa i spisak ljudi koje će publika gledati u Beloj kući.

Iako se svakodnevno pojavljuju nova imena i nagađanja o velikim rijaliti povratnicima, za sada postoji nekoliko učesnika čiji je dolazak potvrđen, dok Željko Mitrović sprema i potpuno drugačiji koncept kada je reč o robotima koji će biti deo nove sezone.

Filip Car se vraća pred kamere

Jedno od imena koje je izazvalo najviše reakcija svakako je Filip Car. Posle duže pauze od rijalitija, Car je potvrdio da se vraća u Šimanovce i da će upravo "Elita 10" biti sezona kojom planira da završi svoju rijaliti karijeru.

Car je otkrio da ga je poziv Željka Mitrovića iznenadio jer je smatrao da je njegov period u rijalitiju završen.

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - rekao je Car za medije.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

Njegov povratak posebno je zanimljiv zbog imena koja se poslednjih nedelja dovode u vezu sa desetom sezonom. Među njima su njegove bivše partnerke Dalila Dragojević i Maja Marinković, ali njihov ulazak za sada nije zvanično potvrđen. Ali je zato Majin otac, Radomir Marinković Taki potvrdio ulazak u desetu sezonu rijalitija, i to da se obračuna upravo sa Carem.

Anđela Đuričić među velikim imenima nove sezone

U "Eliti 10" ulazi i Anđela Đuričić. Ona se vraća pred kamere nakon turbulentnih rijaliti godina tokom kojih su njeni emotivni odnosi bili među najpraćenijim pričama.

Anđela iza sebe ima vezu sa Zvezdanom Slavnićem, a potom i odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, zbog čega već sada postoji veliko interesovanje za to kako će izgledati njen novi boravak u Beloj kući.

1/5 Vidi galeriju Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za "Elitu 10" Foto: Printscreen, Printscrean, Pritnscreen



Divna i Marko DNK zajedno ulaze u "Elitu 10"

Svoj povratak potvrdili su i Divna Milovanović, poznatija kao Divna DNK, i njen suprug Marko Kocić. Divna je još pre završetka devete sezone javno otkrila da će njih dvoje ponovo živeti pred kamerama.

- Očekujte Marka i mene u desetoj sezoni “Elite“, vraćamo se da pokažemo narodu koji su učesnici najbolji i da budemo na tronu. Ulazimo kao bračni par i idemo tamo da se šalimo. Videćemo koliko ćemo biti, ali će biti zabavno i smešno - rekla je Divna za "Blic".

Divna je ranije govorila i da joj je novac od rijalitija potreban za operaciju kičme.

1/8 Vidi galeriju Ovde žive Divna i Marko DNK Foto: Printscreen/Paparaco lov, Printscreen, DNK, Printscreen

U Belu kuću stižu i Maša Mercedes i Raša Da Vinči

Željko Mitrović najavio je još dva nesvakidašnja stanara Bele kuće. Robotima Toši i Goši, koje je publika već upoznala, u jubilarnoj sezoni pridružiće se njihovi "roditelji" - Maša Mercedes i Raša Da Vinči.

Prema Mitrovićevoj zamisli, Maša će biti robot-reperka i imaće zadatak da svojim stihovima utiče na Tošu, ali i ostale učesnike, dok će Raša imati potpuno drugačiju ulogu. On će slikati događaje i učesnike "Elite 10", a njegova dela trebalo bi kasnije da budu ponuđena na aukcijama.

Novac prikupljen prodajom slika, prema Mitrovićevoj najavi, biće namenjen samohranim roditeljima i deci bez roditelja.

Porodici će se pridružiti i robo-pas Fifi, pa će roboti imati značajnu ulogu u konceptu nove sezone.

Zmaj od Šipova pomenut u velikoj najavi

Veliku pažnju izazvala je i najava Željka Mitrovića u kojoj je pomenuo Iliju Grahovca, poznatijeg kao Zmaj od Šipova.

- Stanija je pobedila u "Eliti 9", što znači da sa mnom otvara jubilarnu "Elitu 10". Svaki detalj će biti spektakularan. Biće velikih iznenađenja kada su učesnici u pitanju - poručio je Mitrović.

Potom je direktno pomenuo Zmaja.

- Roboti Toša i Goša predstaviće svoje roditelje Rašu i Mašu, koji imaju još moćnije sposobnosti, ali kad bolje razmislim, nema tog robota i veštačke inteligencije koja može savladati Zmaja od Šipova i ostale učesnike - naveo je Mitrović.

Ipak, Mitrović u toj objavi nije izričito rekao da je Zmaj potpisao ugovor, pa njegovo ime još ne treba stavljati u isti koš sa učesnicima čiji je ulazak nedvosmisleno potvrđen.

1/9 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Prinscreen, Printskrin/TV Happy, Damir Dervišagić

Iva Marković stiže u "Elitu 10"

Portal "Srbija Danas" ranije je ekskluzivno saznao da će se novim učesnicima pridružiti i Iva Marković, koju je publika upoznala u petoj sezoni šou-programa "Gospodin Savršeni".

Za razliku od brojnih veterana rijalitija čija imena kruže kao potencijalna pojačanja, Iva bi u Šimanovcima trebalo prvi put da se oproba u ovom formatu.

Dalila, Maja, Aneli i Asmin još bez potvrde

Spisak bi do početka sezone mogao značajno da se proširi. Poslednjih dana posebno se govori o mogućem povratku Dalile Dragojević, koja trenutno živi u Americi, dok se među imenima koja se povezuju sa "Elitom 10" nalaze i Maja Marinković, Aneli Ahmić i Asmin Durdžić.

Njih, međutim, za sada ne treba svrstavati među zvanično potvrđene takmičare.

Posebnu pažnju izaziva mogućnost Dalilinog ulaska zbog već potvrđenog povratka Filipa Cara. Njih dvoje su obeležili jednu od najburnijih priča u istoriji "Zadruge", kada je Dalila pred kamerama prevarila tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića i započela vezu sa Carem.

Produkcija još nije objavila konačan spisak stanara Bele kuće, pa je izvesno da će do početka "Elite 10" biti poznato još imena. Kasting za jubilarnu sezonu otvoren je još tokom leta, a zainteresovani kandidati dobili su mogućnost da produkciji pošalju biografiju, fotografije i snimak.

Još jedno ime koje će se naći u "Eliti 10" jeste brat Filipa Cara, pa će Car ovoga puta u rijalitiju imati i člana porodice uz sebe. Njegov ulazak dodatno je privukao pažnju upravo zbog Filipovog velikog povratka pred kamere.