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Anastasija je otkrila da je odlučila da testira vernost svog bivšeg partnera.

Anastasija je otkrila da Bora Santana nikada nije imao njeno potpuno poverenje, zbog čega je odmah po završetku rijalitija odlučila da uzme stvar u svoje ruke i proveri ga na delu. Ona je kupila novu karticu, Whatsapp nalog i otvorila lažni profil preko kog je kontaktirala Boru, želeći da vidi kako će reagovati kada pomisli da razgovara sa potpuno drugom devojkom.

Prema njenim tvrdnjama, Santana je odmah naseo na provokaciju. Dopisivao se sa njenim lažnim profilom dva dana, a vrhunac je usledio kada joj je, kako Anastasija navodi, poslao i eksplicitne snimke.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Printscreen

"Bora Santana se 2 dana dopisivao sa mojim lažnim profilom i poslao eksplicitne snimke mom lažnom profilu, a u međuvremenu se dopisivao sa mnom i lagao me sve", otkrila je Anastasija i dodala da je Bora novom kontaktu slao i svoju nagu fotografiju:

"I da, slao je svoj, kako bi Stanija rekla, miška, osobi koju poznaje 2 dana. Mom lažnom profilu!"

Lagao da je na svadbi, a zapravo se provodio na splavu

Pored eksplicitnog sadržaja koji je slao njenom lažnom profilu, Anastasija je otkrila i da ju je Bora konstantno lagao o tome gde se nalazi i šta radi. Dok se njoj ulizivao i tvrdio da je na svadbi, on se zapravo provodio na jednom prestoničkom splavu.

"Meni se ulizivao, lagao me da je na svadbi, a bio je na splavu", napisala je ogorčena Anastasija, koja je celu njihovu komunikaciju sve vreme pažljivo snimala i dokumentovala na svom telefonu kako bi imala neoborive dokaze.

1/7 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Printscreen

Pretnje policijom: "Ognjen mu je već spremio pakao"

Kada je Bora konačno shvatio da je upao u ozbiljnu zamku i da zapravo sve vreme komunicira sa Anastasijom, usledio je potpuni šok. U panici je blokirao sve njene profile na društvenim mrežama, nadajući se da ona nije sačuvala dokaze o njihovom dopisivanju.

"Šokirao se i blokirao sve u nekoj nadi da ja to sve već nisam presnimila sa telefona", objašnjava Anastasija.

Ona tvrdi da je situacija otišla toliko daleko da joj Bora sada preti policijom, iako je svesna da od toga nema ništa jer ga, kako sama ističe, "niko nije terao na to".

1/5 Vidi galeriju Bora Santana prvi put o razlazu sa Milicom Foto: printscreen/Youtube/Balkanska veselja

Za sam kraj, Anastasija je prokomentarisala i mogućnost tužbe, ističući da su sve Borine pretnje ništa u poređenju sa onim što mu se tek sprema:

"To je ništa naspram svih onih tužbi koje je Ognjen pripremio za njega."

Kurir.rs/Pink