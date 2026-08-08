Slušaj vest

Rijaliti učesnica i starleta Maja Marinković večeras gostuje u emisiji Narod pita zajedno sa Lukom Vujovićem, a budući da je stigla prva u pratnji dečka Asmina Durdžića, stajling je privukao veliku pažnju.

Čini se da Maja ne silazi sa malih ekrana poslednjih dana, naročito zbog svega onoga što se izdešavalo sa Asminom nakon izlaska iz Elite, a budući da je svi spominji, njena pojavljivana su neminovna.

"Ne želi da joj plaćam ništa"

Maja i Asmin otkrili su kako teče renoviranje stana, a potom i šta planiraju u budućnosti, kao i da li idu u Dubrovnik.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

"Malo smo umorni, ali držimo se", rekla je Maja:

"Spakujemo se za tri sata, stoji plan za put, ponedeljak. Malo smo odužili renoviranje, potrajaće, ali biće gotovo kroz nedelju dana. Živimo zajedno, Maja sve plaća, ipak je to njen stan. Ne želi da ja plaćam bilo šta, želi sama da finansira", otvoreno je rekao Asmin.

Maja se dotakla i Asminovog oca Mustafe, koji se sinoć ponovo uključio u emisiju.

"Nemam zaista ništa protiv čoveka, sinoć je najnormalnije sve pričao dok je trajala emisija, a Mevlidu zaišta ne bih komentarisala", iskrena je bila Maja, dok je Asmin ćutao.

Mustafa pričao sa Majom

Podsetimo, Mustafa je nedavno rešio da razjasni situaciju i javno otkrije u kakvom je odnosu sa Majom Marinković, ali i da prokomentariše vernost svog sina i ponašanje porodice Aneli Ahmić:

1/5 Vidi galeriju Mustafa, Stanija, Aneli i Asmin Foto: Screenshot, Antonio Ahel / Ata Images, BoBa Nikolić, Printscreen, Marko Karović, Instagram, Screenshot

"Ja sam večeras pričao sa Majom. Mevlida je ljuta na nju, ali ja sam pričao sa njom na video poziv. Maja nema razloga da bude ljubomorna. On nije muškarac koji gleda žene kao objekte, o je veran. Meni je žao što Asmin nije bio tu kada je bila Stanija gost. Aneli je majka moje unuke. Mi u afektu napišemo neki komentar. Aneli je tu najmanje kriva. Kriva je njena porodica. Grofica je i danas objavila sliku. Oni konstantno diraju. Želim još jednom da pozdravim Minu."

Kurir.rs/Blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: