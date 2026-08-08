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Bivši rijaliti učesnici Ena Čolić i sin Zlate Petrović, Jovan Pejić Peja odmaraju na crnogorskom primorju, a sada su progovorili o povlačenju iz javnog žiota i svadbi.

Ena Čolić i Peja čitavo leto provode na putovanjima, a sada su se dotakla porodica, ulaska u Elitu 10, ali i povlačenja iz javnog života, ali i rijalitija.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

- Pa ja sam prošle godine želela prvo da budem s porodicom, a moji nisu u Beogradu kao što su njegovi. Pa sam želela da otputujem tamo gde su oni - kaže Ena dok Peja dodaje:

- Bili smo i u Grčkoj na moru. Evo sad smo došli u Crnu Goru pa ćemo da idemo opet negde, eto bože zdravlja septembar, oktobar, novembar opet negde na more. Ljudi nam prilaze, vole nas.

Peja objašnjava zašto se povukao iz javnog rijaliti života.

- Dosta mi je toga da pričam o nekom tuđem životu – šta ko radi, čime se bavi. Ja sam zadovoljan svojim životom. Lakše mi je zato što živim svoj život, funkcionišem eto sa svojom porodicom, sa Eninom porodicom. Mi funkcionišemo mnogo bolje nego unutra. Kad dosta ljudi ne zna o tvojoj sreći, mnogo je veća nego kad svi nekako upere oči u tebe.

Miki upoznao snajku Enu

1/8 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen

Otkrili su i kako je protekao susret i upoznavanje Jovanovog starijeg brata Mikija i Ene.

- Bili smo i na ručku zajedno. Mi smo se sreli na žurci pa smo posle dva dana bili na ručku zajedno. Sve super. Neko vreme, i onda je Miki morao malo da kaže: da poručimo po jedan vermut sad. Šta kažeš, Eno? - kaže Peja, pa se Ena nadovezuje:

- Da. To... Ali to je sve. Nije bilo ništa više od toga, malo je čačnuo. Nema veze.

Jovan pojašnjava da mu je Miki nasamo nahvalio Enu:

- Miki kad je izašao napolje meni je rekao: 'Vidim da ti je privlačna Ena, vidim da je ono skroz normalna'. Vidim da ti je baš privržena.

Ena kaže da ona pitala ništa Mikija:

- Ohladilo se sve. Mislim da sam ja, unutra u momentu reagovala, ko zna gde bi to otišlo i s moje i s njegove strane. Ovako napolju nemam ta instinktivna delovanja i ostalo, već ono mogu da razmislim normalno. Mada nisam ja ni bila besna, ja sam samo bila tužna, malo povređena, ali sam posle onako pronašla opravdanje i eto uopšte se ne ljutim. Nemam više šta da mu znameram.

1/7 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Petar Aleksić, Kurir

Par priča o porodičnim odnosima sa Zlatom Petrović i tatom Zoranom Pejićem, kao i o planovima za venčanje koje roditelji željno iščekuju.

- Mislim i sa Eninom mamom i tatom, Neđom i Jasminom, smo uvek kad dođu u Srbiji uvek sa njima, tako da smo i sa Zlatom. Tata je non stop na putu, on čovek ide Italija, ide Beč, ide ovamo. Mama je završila karijeru, okačila mikrofon o klin i uživa kući, odmara i jedva čeka da se druži s nama. A tata je u punom gasu, on samo ide negde. Njoj je to sve preko glave – i veselja, i ustajanje pod temperaturom. Znaš, ja kad sam bio mali, mislio sam da je to najbolji posao na svetu. Odeš ovamo, odeš od sale do sale, ideš kolima ovamo-onamo, nema mora, nema kupanja, nema uživanja, nego spavaš na aerodromu da uštediš novac. Mnogo je to teško i svaka čast svima koji naravno rade i druge poslove, ali eto... moja majka u to vreme je previše radila te svadbe, tako da je sad i umorna, što je sasvim normalno", kaže Jovan a Ena dodaje:

- Moj tata je dolazio da gleda sa Pejom i mojim sinom Svetsko prvenstvo.

Ena je priznala da iako je Zlati dosta veselja jedno priželjkuje:

- Mama non stop govori 'hajde više svadba da se proveselimo', pa o tome priča i to prokomentariši. Tu svadbu priželjkuje malo, kaže Ena a Peja priznaje: 'Mama i Ena su orne za svadbu'. Ena je ista kao mama Zlata. Super su, slažu se super. Nekako, nekad mi kaže Ena, malo glupo zvuči, al’ kaže 'jao, tvoja mama je meni sličnija nego moja, a moj tata je sličniji tebi, kao da je on sin mog tate'. Tako da imaju taj temperament, hajde da kažem isti u tom nekom smislu. Tako da eto, bio je jedan intervju – gde sam rekao da bih voleo da imam ženu poput moje majke i eto, to je to.

1/5 Vidi galeriju Ena Čolić i Jovan Pejić Foto: Privatna arhiva, Printscreen

Ena priznaje da je o svadbi dosta razmišljala.

- Pokazala sam mu i oblik prstena i salu, kakvu bih htela i venčanicu kakvu zamišljam da se uklopi sa mnom. Sve sam otprilike onako predočila. Pa ono “vidi ljubavi šta misliš o ovome”, i onda “ja ne bih ovo, nego bih ovo”, pa videćemo. Tako da sprema se da on mene baš osluškuje i dosta primenjuje sve.

Peja kaže da se makar oko muzike slažu koja će pevati na svadbi:

- Slažemo se oko muzike, to smo već dogovorili. Živkica Miletić ide, Borko Radivojević i ekipa.

Ena dodaje:

- Ja sam rekla i Andreana Čekić, ja se bez nje ne udajem. Šalim se. Jedan veliki pozdrav, naravno, za sve njih.

Peja kaže da želi svadbu pod velikim šatorom i da traje tri dana.

- Ja sam rekao tri dana svadba, onako zajednička. Već je ušla u ovu treću deceniju i onda je teško. Prsten ćete videti uskoro.

Par demantuje glasine o Eninoj trudnoći i objašnjava zašto su se njih dvoje promenili nabolje.

- Samo lepo jedemo i onda ste mislili da je malo trudna, ali nije.

Oboje su priznali da su sada mnogo opušteniji i da jedno na drugu utiču pozitivno. Mnogi očekuju da će se Ena pojaviti u Eliti 10.

- Pa mi smo proizvodi Pink televizije svakako, i on i ja. Hajde sad, mislim, oni imaju roditelje od ranije, ali ja sam eto od njih nastala, što se kaže medijski, tako da neka me iskoriste za neke druge stvari. Nisam samo za rijaliti, sigurna sam."

Peja dodaje:

- Dosta je, dosta je. Tata je bio na Farmi. Mama je bila na Farmi, Hasa je bio na Farmi. Ena, buduća moja žena, bila je u Eliti. Ja sam bio u Eliti. Brat Miki u Eliti. E sad Vasilisu i Vasilija ne dam ni za šta. Tako da njih ne šaljem nigde. Možda familijarno da napravimo jutjub kanal.

Peja objašnjava zašto ne bi podržao Enin ponovni ulazak, dok oboje govore o svom skromnom, ali ispunjenom stilu života i komentarišu Stanijinu pobedu.

- Ne bih podržao. Mislim, to i svako zna. Ja otvoreno uvek kažem – nema šta neko ko je zauzet da ulazi unutra. Šta imaš da tražiš kad si zauzet, to nema logike i nema nekih stvari. Pare kao pare, da l’ ćemo imati više ili manje. Bitno je da funkcionišemo lepo. Da imamo da platimo naše troškove i sve to. Sad ćemo ići na more 20 puta i... snađemo se mi, uvek imamo. To je najbitnije. Jer ima dosta ljudi koji ono – kupe ovo, kupe sat, kupe ovo, kupe... Nemam ni sat, nemam ništa, burazeru. Auto vozim već koliko? 13 godina isti. Ne fali nam ništa - kaže Peja a Ena otkriva:

- Malo je menjač se zeznuo zbog vremena. Mnogo je toplo, ali ide. Bitno je da te odveze."

(Kurir.rs/Blic)