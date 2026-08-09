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Sofija Janićijević je, po svemu sudeći, brzo saznala za raskid Marka i Sanje, pa nije dugo čekala da napravi prvi potez. Njen lajk na Markovom profilu nije prošao nezapaženo.

Naime, oštrom oku vernih pratilaca nije promaklo da je atraktivna brineta lajkovala objavu Marka Stefanovića, nekadašnjeg učesnika "Elite 8". Njegovim bliskim ljudima ovaj potez navodno nije promakao, pa su Stefanovića odmah obavestili o Sofijinom lajku.

1/6 Vidi galeriju Marko Stefanović Foto: Petar Aleksić, M.M./ATAImages

Iako naizgled deluje kao sitnica, ovaj potez je odmah pokrenuo lavinu komentara, posebno ako se uzme u obzir njihova burna prošlost pred kamerama. Tokom boravka u rijalitiju, između Sofije i Marka često su se mogle primetiti varnice, a njihovi pogledi, flert i međusobna pažnja u više navrata bili su tema komentara gledalaca.

Situaciju je dodatno komplikovala činjenica da je Marko tada bio u vezi sa Sanjom Grujić. Zbog svega toga, odnos Sofije i Sanje ubrzo je prerastao u otvoreni sukob, a tenzije među njima mesecima su privlačile pažnju javnosti.

Sukob koji je mesecima privlačio pažnju

Sukob između Sofije i Sanje dostigao je tačku usijanja kada je Janićijevićeva javno iznosila tvrdnje o Sanjinoj prošlosti. Između ostalog, tvrdila je da su njih dve ranije zajedno radile u Tetovu, što je Grujićeva oštro demantovala.

Njihove međusobne prozivke dodatno su podgrevale priče o Sofiji i Marku, a njihova prošlost ostala je predmet brojnih nagađanja i nakon završetka rijalitija.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Sada, nakon Markovog raskida sa Sanjom, jedan naizgled mali potez ponovo je probudio stare priče. Sofijin lajk na njegovoj objavi mnogi su protumačili kao direktnu provokaciju, ali i kao mogući signal da između nje i Marka još uvek postoje simpatije i interesovanje. Da li je u pitanju samo bezazlen lajk ili iza njega stoji nešto više, ostaje da se vidi.

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