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Asmin Durdžić sinoć je otkrio da sa Majom Marinković renovira njen stan na Voždovcu, a nakon toga odlučio je da stane na put glasinama da ga njegova partnerka, osim renoviranja nekretnine, navodno i finansira.

Asmin objavio dokaze

Bivši rijaliti učesnik oglasio se putem društvenih mreža kako bi pokazao ko je zapravo finansijski stabilniji u njihovoj vezi. Kao dokaz, Asmin je objavio izvode sa svog bankovnog računa, želeći da demantuje tvrdnje da Maja snosi njegove troškove.

1/5 Vidi galeriju Maja i Asmin žive zajedno u njenom stanu, a ona insistira da sve finansira sama i ne želi da Asmin išta plaća Foto: Printscreen, Kurir

Na snimku koji je podelio na Instagramu vidi se poduži spisak transakcija i uplata na njegov račun, a iznosi se kreću od 70 pa sve do čak 20.000 evra. Na ovaj način Asmin je pokušao da pokaže da je finansijski stabilan, ali i da pojasni svoju prethodnu izjavu o finansiranju.

Kako je objasnio, njegova tvrdnja odnosila se isključivo na renoviranje stana, budući da je nekretnina u vlasništvu njegove devojke, zbog čega je u tom konkretnom slučaju Maja glavni finansijer.

Asmin: "Maja sve plaća"

Maja i Asmin sinoć su se, uoči Majinog gostovanja u emisiji "Narod pita", dotakli budućnosti, planova za putovanje, ali i njenog stana, kao i kako teku radovi na renoviranju.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

"Malo smo umorni, ali držimo se", rekla je Maja:

"Spakujemo se za tri sata, stoji plan za put, ponedeljak. Malo smo odužili renoviranje, potrajaće, ali biće gotovo kroz nedelju dana. Živimo zajedno, Maja sve plaća, ipak je to njen stan. Ne želi da ja plaćam bilo šta, želi sama da finansira", otvoreno je rekao Asmin.

Maja se dotakla i Asminovog oca Mustafe, koji se sinoć ponovo uključio u emisiju.

"Nemam zaista ništa protiv čoveka, sinoć je najnormalnije sve pričao dok je trajala emisija, a Mevlidu zaišta ne bih komentarisala", iskrena je bila Maja, dok je Asmin ćutao.