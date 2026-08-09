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Sara Stojanović i Murat Asylguzhina nastavili su svoju ljubav po izlasku iz "Zadruga 9 Elita", međutim, čiji se da je istoj došao kraj.

I dok su im mnogi predviđali lepu budućnost, Sara se sada oglasila putem društvene mreže Tiktok, gde je otkrila da je došlo do kraha emotivne veze.

Sara: "Murat je u Španiji"

"Pitate me za njega. Murat je u Španiji. Nismo zajedno, danas smo raskinuli. Pitaćete me svi zašto", započela je ona i dodala:

"Zbog stvari zbog kojih smo se i unutra raspravljali i svađali, to se dešava i napolju. Nismo mogli da nađemo zajednički jezik za neke stvari. Ne bih pričala previše na tu temu", rekla je Sara.

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

"Daću šansu našoj ljubavi"

Kako je i sama istakla nakon ispadanja iz finala, Sara je odlučila da njihovoj ljubavi da šansu u spoljnom svetu, uprkos brojnim nesuglasicama, koje na kraju nisu uspeli da prebrode.

1/5 Vidi galeriju Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

"Murat mi je rekao da želi da da šansu našoj ljubavi i uspeli smo da pričamo o nekim stvarima i tek ćemo i doći ćemo zajedno na superfinale. On ima pravo da mi zameri neke stvari, naravno i ja njemu, ali mnogo je lakše napolju daleko od svega pričati, mislilm da je na Mikija koji je bio u studiju tada reagovao nekako spontano, morate da razumete da smo mi tek izašli u spoljni svet i da nam predstoji period privikavanja na sve to, ali mnogo je lakše ovako nego pred kamerama", rekla je ona tada.