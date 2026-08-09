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Pevačica Mala Cana oglasila se na Instagramu emotivnom objavom u kojoj je obavestila porodicu, prijatelje i kolege da priprema četrdesetodnevni pomen svom voljenom suprugu Andriji Bajiću, koji je preminuo 7. jula.

Mala Cana poslala obaveštenje za porodicu i rodbinu Bajića

Pomen će biti održan u subotu, 15. avgusta, na Novom groblju u Beogradu, gde je Andrija Bajić i sahranjen, u Aleji zaslužnih građana.

Mala Cana je putem društvenih mreža uputila obaveštenje svima koji su poznavali njenog supruga, a uz njegovu fotografiju ostavila je i potresnu poruku.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

"Obaveštavam rodbinu, prijatelje, kolege, da će se 15. avgusta 2026. godine, sa početkom u 10 sati na Novom groblju u Beogradu, održati četrdesetodnevni pomen mom voljenom suprugu, Andriji Bajiću", napisala je pevačica.

U emotivnoj poruci oprostila se od supruga i uputila mu poslednje reči ljubavi:

„Neka ga anđeli čuvaju, a Bog mu podari Carstvo nebesko i mir njegovoj duši. Volim te, živote moj.“

Podsetimo, Andrija Bajić preminuo je 7. jula, a nekoliko dana kasnije sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Dani su bez broja

1/4 Vidi galeriju Pevačica boluje u tišini Foto: Kurir

Podsetimo, Mala Cana svakog dana, u isto vreme, dolazi na mesto njegovog večnog počinka, gde u tišini provodi trenutke.

Tokom nedavne posete, sela je pored nadgrobne ploče, zagledala se i tiho progovorila, kao da razgovara sa čovekom koji joj neizmerno nedostaje. Na groblju je vladala potpuna tišina, koju je povremeno remetio samo vetrić među drvećem.

Cana je ostala nekoliko minuta u miru, a zatim je ustala, ostavila cveće i polako se udaljila.