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Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić ušlu su u devetu sezonu Elite zajedno, a tokom učešća preživeli pakao.

Od ljubavi, veridbe, prevare, raskida i novog pomirenja, činilo se da je na kraju došla i mirna luka, ali stvari su potpuno drugačije.

"Mislim da je sada stvarno kraj"

Njihova ljubav nije mogla da prevaziđe turbulencije, te je Bebica otkrio da je njihov rastanak ovoga puta definitivan.

- Kad smo izašli iz rijalitija sve je bilo haotično i nestabilno. Dogovorili smo se da je najbolje da raskinemo. To je zajednički dogovor, ne smatram da sam joj bio kočnica. Nisam znao ništa o pesmi do pre nekoliko dana, to je njena odluka. Pesma je top i lepo je otpevala, to je sve što imam da kažem. Mislim da je sada stvarno kraj i pokušavam da se sklonim iz te priče - rekao je on na ivici suza i dodao:

Nenad Macanović Bebica Foto: Printscreen

"Nismo se čuli 5 dana"

- Možda je malo lakše. Sam sebi zadajem neke obaveze kako ne bih razmišljao šta se dešava. Nismo se čuli pet dana. Ne pomaže mi da je prebolim, otežava mi.

Teodora je i sama nedavno priznala da sumnja u odnos sa Bebicom.

- Kad sam izašla iz rijalitija doživela sam šamar realnosti. Ja sam sa mojima u najboljim mogućim odnosima, ali definitivno je da je moja majka istog mišljenja za Bebicu. Ona nikada neće oprostiti kada joj neko kaže nešto za ćerku. Ona je i Aneli zapamtila što me je vređala, to ne može da zaboravi. Bio je ultimatum ili Bebica ili porodica, ali moja mama ne može da utiče na moje odluke, vratila me je u realnost šta se zapravo sve desilo, a na meni je da odlučim šta ću dalje. Ja sam promenila neke stvari vezane za moj odnos sa Bebicom, čim ja ne živim sa njim, vratila sam se na Vračar. Nije nam stabilna veza, kao što je bila, pustila sam vreme da pokaže sve i nisam zagrižena u tom odnosu. Zagrižena sam za svoju porodicu da se njima više posvetim i imam neke zanimljive planove govorila je Teodora za Blic i dodala:

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Printscreen YouTube, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Bebica može samo da pristane ili da ne pristane. Rekla sam mu koji su moji prioritetu. Ako bude sve kako treba biće. On me je dovezao večeras. Ne razmišljam o nekim partnerima, ništa ne planiram. Sa mojima nema nikakvih tajni, sutra idem kod njih. Moja mama je spremila tužbe za Bebicu, ali ne želim da se ona time bavi, ona je tu da bude uz mene i da me savetuje, nema potrebe da se bavi sudom, ja ću to sve na svoj način da regulišem. Ona je direktnija i žustrija od mene. Na mene nema niko uticaja, a svoju porodicu najviše volim, oni su na prvom mestu, pa sve ostalo. Ja nemam moj tip osobe, mene privuče neka hemija, radi me više energija, nego fizički izgled.