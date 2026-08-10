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Bivši učesnik i jedan od najzapaženijih komentatora rijalitija "Elita", Dačo Virijević, otvoreno je govorio o svojim daljim planovima u medijima, poređenju sa Markom Đedovićem, ali i detajlima prvog susreta sa produkcijom koji mu je promenio život.

Iako su mnogi očekivali da će nakon izlaska iz rijalitija nastaviti da se bavi muzikom, Dačo ne krije da su mu ambicije znatno veće i usmerene ka malim ekranima.

1/3 Vidi galeriju Dačo Virijević Foto: Printscreen

– Moja velika želja je da postanem TV voditelj na televiziji Pink. Da li će to biti za dve, tri ili pet godina, siguran sam da ću to ostvariti, biću voditelj Pinka. Već sam tokom učešća vodio neke programe unutra skoro sedam meseci i smatram da sam bio dobar – jasan je Virijević.

Zbog britkog jezika i načina na koji analizira dešavanja u Šimanovcima, publika ga često poredi sa Markom Đedovićem, a Dačo otkriva u kakvom su zapravo odnosu privatno.

– Marko je jedinstven i niko ne može da ga zameni. Postoje sličnosti u tome što obojica u rijalitiju komentarišemo tuđe živote umesto da ubacujemo sopstvenu porodicu i privatne veze. Marko je inače dugogodišnji kućni prijatelj mojih roditelja, davao mi je savete, ali ipak gradim sopstveni stil. Ne smeta mi kada nas porede jer je on čovek koji se tamo nije obrukao – ističe on.

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1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

Virijević se prisetio i samog početka i otkrio da je u rijaliti zapravo ušao sasvim neplanirano, i to iz inata.

– Priča je interesantna, jedan momak iz mog grada se pohvalio da se prijavio za rijaliti, pa mi je proradio inat jer sam želeo da budem prvi iz svog mesta. Odmah sam poslao mejl produkciji, pozvali su me i rekli da sam prošao. Kada sam došao na razgovor kod Velike Šefice, rekao sam joj da sam zadovoljan ponudom, ali da ne znam da se svađam i da bih se samo sklonio u ćošak. Tada mi je rekla: "Ne, ti si odličan za rijaliti, to vidim." Pokazalo se da je bila u pravu – zaključio je Dačo za Alo!.