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Ivan Marinković otvoreno je govorio o brojnim aktuelnim temama koje su obeležile period nakon završetka "Elite 9". Marinković je, po svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku komentarisao odnose bivših učesnika, njihove postupke nakon izlaska iz rijalitija, ali i svoj privatni život.

"Maja tu ispada budala" – Ivan o odnosu Maje i Asmina

Jedna od glavnih tema razgovora bila je aktuelna drama između Maje Marinković, Asmina Durdžića i Gabi. Ivan je otkrio da se čuje sa Majom i da joj je tokom godina pokušavao da ukaže na određene stvari, ali da ne razume zbog čega ona i dalje toliko javno eksponira svoj odnos sa Asminom.

„Čujem se ja sa Majom, nešto se dopisujemo. Ne znam zašto Maji treba još da toliko eksponira tu neku priču. Meni, iskreno ti kažem, u svemu tome izgleda kao da Asmin uživa. Maja tu ispada budala – ona zove, pljuje, snima, pušta u javnost kako on zove ženu i ona je sve tu, samo ispada budala“, rekao je Ivan.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Marinković je dodao da je pokušavao da dopre do Maje i da joj objasni neke stvari, ali da očigledno nije uspeo da promeni njen stav.

Ipak, kada je reč o njihovoj vezi, Ivan ne smatra da je nužno osuđena na propast. Kako kaže, bilo je i mnogo gorih odnosa koji su vremenom prevazišli probleme i postali ozbiljnije veze.

„Nije ni prva ni poslednja veza koja je toliko loša bila, a da može da bude neka ozbiljnija priča i da prevaziđu te svoje probleme“, naveo je Marinković.

On je, međutim, posebno komentarisao Asminov odnos prema čitavoj situaciji i priznao da mu neke stvari deluju sumnjivo.

„Nisam baš toliko ćorav i glup. Izgleda mi kao da je Asmin nameštao. Evo, ne kažem da je tako, ali kao da je nameštao“, rekao je Ivan, naglašavajući da iznosi samo svoj utisak, a ne tvrdnju.

Prema njegovom mišljenju, Maja bi u pojedinim situacijama trebalo da se povuče i ne daje dodatni prostor drugim ženama u Asminovom životu.

„Nekad bi devojka rekla: 'Dobro, ne zanima me ova devojka, volim tebe, volimo se i to je to'. Ne znam šta će to Maji“, rekao je Marinković.

Oštro o Bebici i Teodori: "Moja misija prošle godine bila je da ih razdvojim"

Ivan se osvrnuo i na raskid Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, kao i na Teodorinu novu numeru. Marinković je podsetio da je tokom „Elite 8“ bio jedan od onih koji su konstantno kritikovali njihov odnos.

Kako je objasnio, njegov stav prema Bebici nije nastao slučajno, već je bio posledica svega što se između njih dešavalo.

„Da sada imam prilike da negde na TV-u, ili ovo što ti snimaš, ili u 'Narod pita', objasnim sve što sam pričao deset meseci prošle sezone, a da ne pričamo o prethodnim sezonama, sve bi se ispostavilo kao tako“, rekao je Ivan.

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen, Printscreen Instagram

Dodao je da je njegova „misija“ tokom prethodne sezone bila da razdvoji Bebicu i Teodoru.

„Moja misija prošle godine je bila da razdvojim Bebicu i Teodoru. Zato što je on mene u osnovi nešto malo uradio i ja te stvari ne zaboravljam. Zato sam se i okomio, sprdao sam se cele sezone, i narod je to negde nagradio i pohvalio“, objasnio je Marinković.

Iako kaže da mu nije drago zbog njihovog raskida, Ivan smatra da je takav ishod bio očekivan. Posebno je komentarisao njihovu prisutnost na društvenim mrežama i način na koji ih javnost doživljava.

„Neću da kažem da mi je drago, ali mislim da je realno. Ja ne znam da li oni prate društvene mreže i da li shvataju da su oni potpuna sprdnja“, rekao je Ivan.

Bez milosti prema Sari nakon raskida sa Muratom

Kada je tema bila raskid Sare i Murata, Marinković je bio posebno oštar. Nije skrivao da mu se ne dopada način na koji se Sara ponaša nakon izlaska iz rijalitija, a njeno pojavljivanje u emisijama iskoristio je da iznese niz kritika na njen račun.

Ivan je rekao da je, kao neko ko je godinama prisutan u rijalitiju i ko sebe smatra ozbiljnom rijaliti zvezdom, sebi „dozvolio“ da Sara uopšte bude deo emisije.

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

U svom izlaganju koristio je brojne uvrede na račun bivše učesnice, nazivajući je, između ostalog, „bolesnicom“ i „budaletinom“, dok je kritikovao i njeno ponašanje pred kamerama.

„Ja sam večeras sebi dozvolio, zbog toga što sam bio s ovom bolesnicom, da uopšte ona bude u ovoj emisiji“, rekao je Marinković.

Dodao je da mu nije jasno zbog čega se Sara pojavljuje u emisiji i kakvu povezanost ima sa ostalim gostima, a posebno je komentarisao njeno pojavljivanje u društvu Keme.

Marinković je, ipak, na kraju zaključio da nema mnogo izbora jer je, kako je rekao, u pitanju posao.

„Tu sam još bio u pravu“ – o Aneli i Filipu

Ivan nije propustio priliku da prokomentariše ni odnos Aneli Ahmić i Filipa, tvrdeći da je od početka smatrao da njihova veza nije iskrena.

Prema njegovim rečima, njihovo ponašanje tokom poslednjih meseci rijalitija bilo je gluma, dok su događaji nakon izlaska samo potvrdili ono što je ranije govorio.

„I tu sam bio u pravu. Ne samo ja, moram tu da kažem da su svi ostali ozbiljni rijaliti učesnici bili u pravu“, istakao je Marinković.

Ivan je njihov odnos opisao kao „foliražu“, navodeći da su tokom poslednjih meseci pred kamerama ostavljali utisak zaljubljenog para, dok se nakon izlaska sve promenilo.

Posebno je komentarisao Filipove kontakte sa Jovanom Pevačicom, ističući da nema ništa sporno u tome da on kontaktira sa kim želi, ali da mu smeta što se istovremeno pred publikom predstavlja drugačije.

„Ima pravo on da zove koju hoće ribu i da radi šta hoće, to nije nikakav problem. Ali onda glumiš“, rekao je Ivan.

Marinković je na kraju zaključio da je upravo zbog ovakvih stavova dobio podršku publike i četvrto mesto u rijalitiju.

Vanja Prodanović jedina mu je privukla pažnju

Za kraj razgovora, Ivan je progovorio o svom ljubavnom životu. Iako je istakao da ne želi da iznosi detalje svoje privatnosti samo kako bi bio aktuelan u medijima, otkrio je ime devojke koja mu je ostavila poseban utisak.

U pitanju je Vanja Prodanović.

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović minule sezone nije uspela da stigne do finala, međutim, mnogim cimerima je ostala omiljena, a i gledoci su uživali u njenim obraćanjima. Foto: Prinstcreen

„Mogu samo da kažem da je jedina jedna devojka koja mi je negde ostavila neki upečatljiv utisak – Vanja Pradanović. Sa njom sam u svakodnevnom kontaktu“, otkrio je Marinković.

Ipak, Ivan je naglasio da između njih nema ljubavne veze.

„Nismo ni u kakvoj šemi. Ne pravim nikakve priče. Ali Vanja je stvarno super devojka i baš mi je drago što smo negde ostali u tom kontaktu“, rekao je on.

Marinković je tako pred emisiju „Narod pita“ otvoreno govorio o brojnim odnosima i skandalima koji su obeležili period nakon „Elite 9“, a sudeći po njegovim izjavama, ni nakon završetka rijalitija nema nameru da štedi bivše učesnike.

Kurir.rs/Pink.rs