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Bivši rijaliti učesnik Dačo Virijević progovorio je o najintrigantnijim odnosima u Šimanovcima, potkačio Asmina Durdžića, otkrio tajne Maje Marinković i priznao kako je izgledao njegov susret sa Stanijom Dobrojević.

Na pitanje o Asminu Durdžiću, Aniti Stanojlović i Luki Majčici, Dačo nije štedeo reči, napravivši poređenje koje će podići ogromnu prašinu.

1/3 Vidi galeriju Dačo Virijević Foto: Printscreen

– Anita je trudna i o njoj neću reći ništa loše iz poštovanja prema njenom stanju. Što se tiče Asmina i Luke, o njima imam najgore moguće mišljenje, posebno o Asminu. On je zao i pokvaren. Uporedio bih ga sa divljim veprom koji je iz šume zalutao u grad, pa mlatara glavom jer ne zna gde se nalazi. Ušao je u rijaliti i od sebe napravio najgore. Maja će mu metaforički odrubiti glavu. On trpi sve njene ispade samo da bi u svom okruženju mogao da se hvali kako je sa Majom Marinković. Bitan mu je taj "hajp", nebitno da li je pozitivan ili negativan – jasan je Virijević.

Prokomentarisao je i spekulacije o ulasku Filipa Cara u predstojeću sezonu "Elite", pa otkrio šta je Maja radila iza kamera dok je bila u vezi.

1/24 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Printscreen, Damir Darvišagić, Nenad Kostić

– Maja je luda za Filipom Carem. Dok smo bili u rijalitiju, plakala je danima kada je čula neke priče o njemu i stalno se preko Milana Miloševića raspitivala šta Filip objavljuje na mrežama. Ako uđu svi zajedno, biće to ozbiljan haos. Podržavam ulazak Filipa Cara, on pravi odličan šou – ističe Dačo.

Za kraj, Virijević je otkrio šta je sve pričao sa Stanijom Dobrojević, kod koje je nedavno i boravio u Rumi.

– Stanija uživa u svom životu i donetoj pobedi, uopšte je ne dotiču te priče. Volimo nekada da prokomentarišemo tračeve uz rečenicu "kakav blam", ali to je sve. Ona se uskoro vraća za Majami i živi odlično. Čujemo se redovno, bio sam kod nje u penthausu, snimali smo neke TikTok video-snimke i super se zabavljali – zaključio je Dačo za "Alo!".