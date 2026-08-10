BIVŠI UČESNIK ELITE DOBIO 20.000 DOLARA OD ŽENE IZ AMERIKE! Pred svima se slomio i zaplakao...
Uroš Stanić se prvi put oglasio putem TikTok lajva, gde je sa pratiocima podelio utiske nakon boravka u rijalitiju, ali i otvoreno govorio o, kako tvrdi, nasilju koje je pretrpeo od pojedinih učesnika, među kojima je pomenuo i Asmina Durdžića.
Njegova ispovest izazvala je brojne reakcije, a podrška koju je dobio nadmašila je sva očekivanja.
Skupi pokloni
Tokom uključenja usledio je trenutak koji je mnoge ostavio bez teksta. Elvina Kasumović, Bosanka poreklom iz Cazina koja živi u Americi, poslala mu je, prema navodima, poklone u vrednosti većoj od 20.000 dolara.
Ovaj gest potpuno je slomio Uroša, koji u jednom trenutku nije mogao da sakrije emocije, pa je pred svima zaplakao.
Elvina je tom prilikom otkrila da Uroša prati godinama i da je čitavu poslednju sezonu, punih devet meseci, pomno pratila upravo zbog njega.
Kako je istakla, još tada je odlučila da štedi novac kako bi mu, nakon što izađe iz rijalitija, pružila podršku na ovaj način.
Razmišlja da uđe i u "Elitu 10"
- Pregovaram za "Elitu 10", ne plašim se ničega. Ne udružujem se ni sa kim. Ove sezone tražim veliki honorar i uslove, tražim 150.000 evra, bez toga ne ulazim. Mislim da zaslužujem, dao sam krv i znoj, smatram da ne treba da ulazim za bedne honorare. Sve zavisi od uslova i honorara da li ću da uđem - ispričao je nedavno.