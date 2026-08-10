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Uroš Stanić se prvi put oglasio putem TikTok lajva, gde je sa pratiocima podelio utiske nakon boravka u rijalitiju, ali i otvoreno govorio o, kako tvrdi, nasilju koje je pretrpeo od pojedinih učesnika, među kojima je pomenuo i Asmina Durdžića.

Njegova ispovest izazvala je brojne reakcije, a podrška koju je dobio nadmašila je sva očekivanja.

Skupi pokloni

Tokom uključenja usledio je trenutak koji je mnoge ostavio bez teksta. Elvina Kasumović, Bosanka poreklom iz Cazina koja živi u Americi, poslala mu je, prema navodima, poklone u vrednosti većoj od 20.000 dolara.

Ovaj gest potpuno je slomio Uroša, koji u jednom trenutku nije mogao da sakrije emocije, pa je pred svima zaplakao.

1/7 Vidi galeriju Uroš Stanić po izlasku iz Elite 9, finale Foto: Marko Karović

Elvina je tom prilikom otkrila da Uroša prati godinama i da je čitavu poslednju sezonu, punih devet meseci, pomno pratila upravo zbog njega.

Kako je istakla, još tada je odlučila da štedi novac kako bi mu, nakon što izađe iz rijalitija, pružila podršku na ovaj način.

Razmišlja da uđe i u "Elitu 10"

1/19 Vidi galeriju Uroš Stanić napušta Elitu Foto: Petar Aleksić