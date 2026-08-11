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Rijaliti učesnica Maja Marinković već nekoliko godina privlači veliku pažnju javnosti zbog ugradnje silikonskih implantata u zadnjicu, što je često bila tema oštrih debata na društvenim mrežama.

Nakon brojnih spekulacija da se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, oglasio se njen estetski hirurg dr Dragan Milivojević, koji je otkrio istinu o njenom stanju.

- Šta joj se sad dešava sa zadnjicom? - upitala je jedna devojka estetskog hirurga koji je radio Majinu zadnjicu.

- To je lepo pitanje baš, jer se tu sada vraćamo na ono što je bilo, društvene mreže i ovo, pa izađe: "Maja Marinković u problemu sa zadnjicom, radio doktor Milivojević"... To što njih Maja radi na foru da izađe otuda, to je druga priča. Ona kod mene dođe, ja obavim pregled. Imala je problem posle leta prošle godine, javio joj se neki otok pošto je pala, ja sam to izlečio i onda je još par puta dolazila dok sam sanirao taj rez, pošto ja pravim rez tačno između guzova, taj jedan dok je zarastao pošto je ona takva kakva jeste, divlja malo.

1/10 Vidi galeriju MAJA MARINKOVIĆ JUTROS OTIŠLA DA UVEĆA ZADNJICU: Starleta otkrila koliko je platila operaciju, ne žali novac! Foto: Petar Aleksić

- To smo zalečili, inače ona dolazi, zadnjica je sve u redu najnormalnije. Ona dođe jednom u tri, četiri nedelje i mi napravimo kontrolu i ona tamo svašta radi, ali dobro - otkrio je doktor Dragan Milivojević koji je Maji radio transplataciju u intervju koji je objavljen na njegovoj Instagram stranici.

Ugradila 840 kubika u zadnjicu

Podsetimo, Maja se tada oglasila nakon što je ugradila silikon.

- Osećam se zaista dobro, s obzirom da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi, sad sam još po otokom, ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasne, sve je to super. Pridržavam se saveta lekara, nije bilo komplikacija. Moraću da mirujem dve nedelje, za mesec dana će biti sve kako treba, imam male bolove. Stavila sam 420 kubika u zadnjicu, po jednoj - rekla je Maja, a onda se dotakla ulaska u "Zadrugu 7 - elite".