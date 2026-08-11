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Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon skandala rešili su da spakuju kofere i odu u Hrvatsku.

Ljubavni par je otišao na odmor, a tamo se nalazi i porodica Durdžić.

Pohvalio se autom i devojkom

Auto koji je nedavno razlupan nakon svađe, sređen je, te se Asmin pohvalio pratiocima besnom mašinom i svojom devojkom koja uživa u vožnji.

Maja Marinković
Foto: Printscreen

 Asmin je u opisu fotografije napisao:

- Moj manijak.

Morska idila

Nešto kasnije Durdžić se pohvalio pogledom iz hotela, a u kadrovima sa odmora vidi se i Marinkovićeva koja uživa na nestvarnoj terasi sa pogledom na more.

Maja Marinković
Foto: Printscreen

Jeziva svađa

Podsetimo, Maja Marinković i Asmin Durdžić imali su nedavno jezivu svađu tokom koje je bivša zadrugarka partneru razlupala automobil. Iako mu je Maja polomila šoferšajbnu na automobilu i izgrebala ga, Asmin se ponovo vratio kod nje u stan, gde je na terasi pušio cigaretu.

Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

Podsetimo, Asmin se nije pojavio u emisiji "Narod pita" gde je trebalo da gostuje sa Stanijom Dobrojević, najverovatnije, kako su mediji preneli, jer se posvađao sa Majom.

Naime, ispred njihove zgrade je bio pravi rusvaj! Automobil sa demoliranom šoferkom bio je parkiran ispred ulaza, a kako su rekle komšije, razlog svađe je bila ljubomora.

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