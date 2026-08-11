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Bivši rijaliti učesnici Nikola Lakić i Aleksandra Tasić Coka odlučili su da stave tačku na svoj brak nakon osam godina zajedničkog života.

Nakon vesti o razvodu, Coka je spakovala kofere i otputovala u Grčku, odakle se sada oglasila na društvenim mrežama. Ona je podelila fotografiju iz restorana na kojoj pozira u izazovnoj beloj haljini, dok joj se na ramenu nazire tetovaža.

Bivši rijaliti učesnici Nikola Lakić i Aleksandra Tasić Coka odlučili su da stave tačku na svoj brak posle osam godina. Foto: Printscreen

Uz fotografiju je kratko napisala: "Moje srećno mesto", čime je jasno pokazala da trenutno uživa u svom odmoru i vremenu koje provodi daleko od svakodnevnih briga.

Nikola: "Flertovao sam sa drugim devojkama"

Podsetimo, Lakić je izneo detalje njihovog rastanka.

- Nalazila mi je u telefonu da sam lajkovao slike drugim devojkama, zapraćivao ih i tu je dolazilo do svađa. Grešio jesam, flertovao sam i dopisivao se sa drugima jer sam video da ovo puca i da ću sreću možda naći pored neke druge devojke. Muškarac, moja greška je što sam to tražio dok sam bio u braku - rekao je on za Blic i dodao:

- Čuo sam da ona ima nekog novog muškarca, ne mogu i dalje da je zamislim sa drugim čovekom, ali svemu sudeći moraću. Žao mi je, probali smo da spasimo odnos, ali nije to to.

Bivši učesnik "Elite 7" i rijalitija "Farmeri", Nikola Lakić rastao se od svoje dugogodišnje partnerke Aleksandre Tasić Coke Foto: Printscreen/IG, Printscreen/Happy, Printscreen Kurir TV

Ubrzo se oglasila i Coka koja je iznela svoju stranu priče.

-Želim da se oglasim posle svih naslova koji su se pojavili u prethodnih par dana. Istina je da smo Nikola i ja posle 8 godina stavili tačku na naš odnos. Nisam ja ta koja je želela ove naslove, jer sam 8 godina pokušavala da sve loše sačuvam u svoja četiri zida. Mnogo toga smo prošli da bi stalo u par rečenica, a meni je danas najvažnije dete i njegov mir. Što se tiče priča o mom privatnom životu – nemam drugog muškarca. Ja nisam neko ko lako ulazi u bilo kakav odnos, niti je to moj fokus trenutno. Posle duge veze, neke stvari ne idu preko noći i potrebno je vreme da čovek uopšte pomisli na nešto novo. Na ostala nagađanja nemam potrebu da dajem odgovore. Neke istine ne izgovaram naglas – ali ih nikada nisam ni skrivala od onoga kome su bile namenjene. Biram mir, dostojanstvo i svoj put. Hvala svima koji to razumeju i poštuju - napisala je ona.

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV