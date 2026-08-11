Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević već više od tri decenije živi u Rumi, a zahvaljujući zapaženom učešću i uspesima u rijalitijima uspela je sebi da obezbedi nekretninu u luksuznijem delu grada.

Komšije oplele po Staniji

Dok jedni ističu njen radni trud i uspeh, drugi ne kriju oštre reči.

Stanija pobedila u Eliti 9:

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

- Ma pusti ti šta ko priča, Stanija je za sve njih dama i po! Žena se mučila, radila, izborila se sama za sebe i pošteno pobedila u toj Eliti. Dođe ovde, lepa, uvek se javi, nasmeje se, pita kako si, nema tu nikakve foliraže ni glumatanja. Što su ljudi u Rumi pakosni, pa to je čudo jedno čim neko uspe i ode preko, odmah bi ga pojeli živog. Pusti ti zlobnike, ona je naš ponos, donela pobedu u naš kraj, pa nek priča ko šta hoće - rekao je sugrađanin popularne starlete.

Drugi komšija, vidno iznerviran samim pomenom njenog imena, bez dlake na jeziku poručuje da mu njen lik i delo bodu oči.

- Ma, kakva, bre, Stanija, Bog s tobom... Kakav ponos Rume, sramota me kad čujem! Samo se slika, gola do pasa, izveštačena do bola, ne zna hleb da ispeče nego samo gleda u taj telefon i gura silikone u prve redove. Šta je ona uradila za ovaj narod ovde? Ništa! Dođe jednom u sto godina u crnim naočarama da je niko ne vidi, a puna sebe kao da je popila svu pamet sveta - rekao je drugi komšija, koji nije želeo da sakrije da nije baš previše ponosan na njen uspeh.

U blizini zgrade u kojoj Stanija ima nekretninu zatekao se još jedan gospodin, koji nije preterano ulazio u detalje njenog rijaliti uspeha, ali je kratko poručio:

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

"Nisam ispratio da je pobedila, ali znam da ima stan ovde."

Bolan životni udarac

Podsetimo, Stanija je se u Rumu doselila sa bratom i majkom tokom devedesetih godina kada je izbegla iz Virovitice tokom zločinačke operacije "Oluja". Nažalost, otac Dobrojevićeve je nestao i do dana današnjeg Stanija i njena porodica nema informacije gde je i kako stradao Dragan Dobrojević.

Stanija je u jednoj emotivnoj ispovesti otkrila da njena porodica i dalje traga za posmrtnim ostacima njenog oca, ali da ni nakon tri decenije nisu dobili odgovor niti saznali gde se oni nalaze.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Dobrojevićeva se sa majkom Slavicom i bratom Sanijem doselila u Rumu, gde je završila osnovnu školu. Srednju ekonomsku školu završila je u Sremskoj Mitrovici, a potom je upisala Ekonomski fakultet u Novom Sadu.

Tokom studija ukazala joj se prilika da otputuje u Ameriku, gde je ubrzo počela da radi kao krupije u kazinu. Svoj novi život gradila je u Majamiju, ali je istovremeno postajala sve poznatija i u Srbiji, gde je izgradila karijeru rijaliti zvezde i starlete.

Danas svoj život deli između Rume i Majamija, a iako je godinama vezana za Ameriku, više puta je isticala koliko joj Srbija znači. Kako je svojevremeno priznala, volela bi da se jednog dana zauvek vrati u domovinu i ovde nastavi svoj život.

Kurir.rs/Informer