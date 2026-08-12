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Jovana Tomić Matora, učesnica "Elite 9", progovorila je pred našim kamerama o odnosu sa emotivnom partnerkom Draganom Stojančević. Dotakla se i nekadašnjih rijaliti cimera Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, pa bez ustezanja rekla šta sad misli o njima pred snimanje emisije "Narod pita".

"Dolazim iz ljubavnog gnezda, da. Nije tu Dragana, ovo mi je spremila ranije. Ona je kod roditelja, pomaže im, ide u njivu! Ona to voli, neka. Njima je bitno da je ona srećna. Danas sam kupila televizor novi, ogroman. Sad je problem što sam uzela toliko veliki! Imamo problem što ona voli horor filmovi, isprepadam se kad je tako veliki ekran, sad ona ima u svojoj sobi TV, ja u svojoj, milina. Uzela sam plac, ali neću da žurim, to je istina. Novac je tu, zaradila sam. Plan mi je da napravim vikendicu, ima mnogo ponuda, da ne srljam nigde", rekla je Matora prvo.

1/8 Vidi galeriju Matora i Dragana Foto: Antonio Ahel/ATAImages



"Zadovoljna sam svojom vezom, svojim učešćem u rijalitiju. Aneli nema blama i srama, ne zanima je što se saznalo šta je pričala bivšem partneru o sestri. Oni svi nas za***avaju! Ko je najbolji čovek iz rijalitija? Ne mogu to da kažem. Možda Miki Đuričić, on je pravi narodski čovek koga boli briga. Asmin neće ići kod Nore, definitivno ne. Ja sam pokušavala da mu objasnim situaciju, da treba da bude tu za dete, ali ne... On sam kaže da je loš čovek. Hajde se onda potrudi da budeš malo bolji! Terza mi je pokupio ličnu kartu na žurki, sutra treba da mi da, pa da odjavim Asmina sa svoje adrese", kazala je potom.



"Rijaliti veze što sad pucaju nisu ni bile veze"

"Mogli ste da idete u hotel, tad niste mislili na porodice, sad... Ništa im više ne verujem! Ove rijaliti veze što sad pucaju, to nisu ni bile veze! Bebica i Teodora još i nekako, ali kako da se pređe kako treba kad te je neko prevario, nema šanse... Rekla sam Dragani da ima soluciju da mene veri ako hoće, ja neću, uvek se nešto izjalovi kad to pomislim, pa i da nosim venčanicu, što da ne, nek ide život! Neću da žurim, lepo mi je, pravila sam greške, nek sve dođe spontano. Ja želim da postanem roditelj, to stoji, želim sigurne prilive još pre toga. Kad ostanem trudna, sigurno neću ulaziti u rijaliti više", rekla je Jovana.