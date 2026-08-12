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Rijaliti učesnik Bora Santana ušao je u žestoku raspravu sa gledaocem Nikolom, koji mu se uživo obratio i otvoreno izneo niz kritika na njegov račun. Od komentara o njegovom ponašanju i vođenju svadbi, razgovor je brzo prerastao u međusobno vređanje, a Bora je na kraju žestoko uzvratio.

- Matora, mislim da Stefani nije bila tvoja velika ljubav - rekao je Nikola.

- Ne mislim da sam je uopšte volela i da je to bila prava ljubav kada sad razmislim - rekla je Matora.

- Da li će Dragana isto ići da se ostvari kao majka? - upitao je Nikola.

- To moraš da pitaš nju. Doneli smo odluku da ne pričamo više o tome, tako da ću ja prestati toliko da pričam o tome, samo ću da radim na tome - rekla je Matora.

- Boro, je l' si prohodao? Tebi traže psihijatra i tako dalje. Ti si frik totalni - rekao je Nikola.

- Ma samo vi pričajte, slušam vas ja - rekao je Bora.

- Ti samo iritiraš narod, one svadbe što si vodio si bio nenormalan. Upropastio si svaku žurku kad uzmeš mikrofon, dereš se kao da si nenormalan - rekao je Nikola.

- Ja se derem? To je umetnost što sam ja radio - rekao je Bora.

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Pritnscreen

- Bora vas ne sluša, on malo spava - rekla je Matora.

- Matora, zanima me kako možeš da kažeš da je Maja dobar čovek - rekao je Nikola.

- Koliko godina ti imaš? - upitao je Bora.

- U penziji sam - rekao je Nikola.

- Znači jednom nogom u grobu - rekao je Bora.

- Što me vređaš? Ti si loš čovek - rekao je Nikola.