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Rijaliti šou „Elita 9“ nedavno je završen, a Tanja Stijelja Boginja nije uspela da se nađe u superfinalu, iako su joj mnogi predviđali visok plasman.

Nakon izlaska iz rijalitija, Tanja je sumirala utiske, osvrnula se na svoje učešće, odnose sa bivšim cimerima, ali i otkrila kakvi su joj planovi nakon završetka rijalitija.

Razočarana

Boginja ne krije razočaranje zbog toga što nije uspela da se plasira u superfinale „Elite 9“, iako je očekivala bolji rezultat.

- Ja sam navikla na nepravdu u životu, tako da me ovo sad ništa specijalno nije iznenadilo. Ne samo ja, nego i većina ukućana gledali su me u top pet, a i kada sam izašla isto sam videla po komentarima na YouTube-u, TikTok-u, Instagramu da zaista imam podršku ljudi i da su me svi videli u superfinalu, ali šta se desilo, ja ne znam iskreno. A da sam očekivala, jesam. Mislim da većina ukućana nije trebalo da uđe u superfinale. Mislim na Bebicu, Teodoru, pa čak i Sofiju, iako smo ona i ja okej. Asmin, Maja, takođe. Ja sve njih gledam tako prema onome šta su pokazali tamo: blud, nemoral, nasilje, psovke - rekla je Boginja bez dlake na jeziku, a onda otkrila ko je na nju od učesnika "Elite 9" ostavio najlošiji utisak:

Boginja ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen

- Asmin, Bora, Maja. To su ti neki ljudi sa kojima sam u sukobu. Kod Asmina mi se nije dopalo zato što je nacionalista. Mnogo vređa žene i nasilnik je. Maja je takođe, nasilnik. Eto, mene je izgrebala kao što ste mogli da vidite i Bora takođe, ženomrzac, nasilnik i nacionalista. Veza Maje i Asmina nema nikavu budućnost. Iskreno, ja mislim još možda nekih mesec dana, dok se ne završi "Narod pita" i ćao, zdravo. Mislim da će Asmin ući u narednu sezonu, voli rijaliti. Još ako uđe Filip Car mislim da će odmah tamo da poleti. Ja sam na strani Filipa. On je mene podržavao, tako da naravno da ću biti na njegovoj strani. Čuli smo se. Nismo se ništa dogovorili za susret, ali što da ne. Kad bude došao u Beograd, videćemo se. Rekao mi je da sam bila super u rijalitiju. Nema simpatija među nama, mi smo samo prijatelji.

Odnos sa Anđelom

Nakon izlaska iz rijalitija, mnoge je zanimalo kakav odnos danas imaju Boginja i Anđelo Ranković. Tanja je otkrila da su ostali u kontaktu, ali da još uvek nije sigurna da li će njihov odnos prerasti u ljubavnu vezu.

- Čuli smo se jednom i to je to. Polako, tek smo izašli, pa ćemo videti. Ja nisam osoba da smara i to. Mislim da i njemu i meni treba odmor. Provodimo dane sa prijateljima i porodicom, tako da sve je okej. Dopisivali smo se. Nismo dogovarali susret. Ako bude, biće - jasna je Boginja, a Ranković je nedavno takođe govorio o odnosu sa Boginjom.

1/8 Vidi galeriju Anita otkrila šta se nalazi u telefonu koji joj je Anđelo uništio Foto: Petar Aleksić

O Staniji Dobrojević

Tanja se osvrnula i na Staniju Dobrojević, sa kojom se Anđelo tokom „Elite 9“ zbližio.

- Nisam bila ljubomorna, nego samo me nerviralo kad kaže: "Boginja je ušla, umešala se u naš odnos", a zapravo je ona došla i ona se umešala u taj odnos, ali, na kraju smo spustile loptu i sve je bilo okej posle. Nije mi uopšte smetala, ne smeta mi nijedna devojka tamo. Ja sam iskreno navijala za nju, više nego za Aneli, tako da mi je okej njena pobeda. Nekako mi je dominantnija. Mislim da je bolji čovek. Jeste, malo je namazana. Okej, kad je crni sto svi su drugačiji, ali van crnog stola ja sam je upoznala, skroz je drugačija. Umiljata je, može i da se priča sa njom. Nije imala zlu nameru prema meni, ona je vodila svoju priču i eto - bila je iskrena Tanja u razgovoru.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Otkrila je i o tome sa kojim bivšim cimerima je ostala u kontaktu nakon izlaska iz rijalitija.

- Ivan, Hana, Nerijo, Vanja. I okej sam s Matorom, Draganom. Tako da, ima ih tu nekoliko. Sa Urošem takođe. Kad se vidimo ne pričamo o rijalitiju. Ćaskamo o tome kako provodimo dane i to. Ja sam mislila da će Ivan biti treći. Zaslužio je i mislim da je on baš komentator na mestu. Oni i Matora su mi na vrhu - rekla je Boginja, pa nam je rekla kakvi su joj planovi nakon "Elite 9".

Planovi za budućnost

Takođe, Boginja se osvrnula i na svoju karijeru i šta planira dalje u budućnosti.

1/6 Vidi galeriju Boginja Foto: Printscreen Pink

- Svakako se bavim TikTok-om, bila sam u javnosti i pre Elite. A što se tiče novca, pa ne znam, možda neki brend bude, nešto u ludačkom fazonu. Neka garderoba. Ne znam da li bih ušla u "Elitu 10". Svako ko je rekao: „Nikad više”, ušao je, tako da stvarno ne znam. Ne zavisi samo od honorara, nego zavisi i od učesnika, jer ja stvarno nisam pratila ove Ahmiće, Durdžiće i to. I onda kad sam ušla, iskreno, smorila sam se. Smorile su mi njihove priče, tako da nadam se da Elita 10 ima to da popravi. Tri godine da traju. Mislim, dokle više? Očekujem u "Desetki" Ivana Marinkovića, Matoru, Kačavendu. Uroš, verovatno. Za Dejana Dragojevića ne znam. Mislim da neće on, ali bih volela da ga vidim. Filipa Cara, takođe. Oni su mi što se tiče komentarisanja najbolji i mislim da niko njima ne može na crtu da stane, iskreno - pričala je Boginja i otkrila kako će da provede leto i kako ljudi reaguju na nju.

- Ljudi kada me vide na ulici, znaš šta me pitaju? "Jesi li dobro?". Valjda zbog celog dešavanja u Eliti. Onda ljudi svašta su gledali tamo i da su me tukli i psovali najgore, tako da samo me to pitaju: „Kako si? Jesi li dobro? Navijala sam za tebe”, i tako. Stvarno sve pohvale ljudi. Slikaju se i tako.

Najveći foliranti

Iznela je i svoje mišljenje o učesnicima „Elite 9“, pa otkrila koga smatra najvećim folirantom u rijalitiju. Kako tvrdi, to je bila Aneli Ahmić.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić proslavila 37. rođendan Foto: Printscreen Instagram

- Po mom mišljenju, Aneli je najveći folirant tamo. Da neko može da zaplače onako za sekund, pa da se smeje, pa da obuče bade mantil, pa onda da dođe u miniću. Mislim, ona mi je baš folirant. Nju sam tako posmatrala. Najveći folirant - priča Boginja, pa daje sud i odnosu Nerija i Hane sa njegovom majkom Sitom Ahmić.

- Mislim da bise Nerio i Hana pomirili sa Sitom, da Sita prihvati Hanu, ali pošto Sita ne prihvata Hanu, niti Aneli, niti bilo ko iz te porodice, tako da Nerio normalno da će da se okrene prema svojoj ženi i ćerkici. I ja ga potpuno podržavam u tome, treba da se bori za svoju porodicu, a ne da oni kažu: "Dođite ti i Arija." A Hana ne. Mislim, nigde veze. Kao, vi možete da živite u stanu, a ona ne. Pa gde će ona, na ulicu? - zapitala je Tanja.

Uvrede i teške reči

Boginja je priznala i da su joj uvrede i teške reči pojedinih učesnika mnogo teže pale nego fizički nasrtaji kojima je bila izložena tokom boravka u rijalitiju.

1/7 Vidi galeriju Vanja Prodanović i Tanja Boginja stigle na finale Elite Foto: Marko Karović

- Iskreno, fizički nasrtaji, to mi nema toliku težinu koliko vređanja mojih roditelja, iskreno ti kažem. Više me je to zabolelo nego kada su me tukli. A to govori o njima, tako da ja nisam nikom ništa vređala, niti udarala. Sa bratom i sestrom sam u kontaktu, sa rodbinom nema kontakt. Brat i sestra su ponosni na mene. Pakao su doživljavali napolju. Kad vide kako su me tukli, psovali, to ih je baš pogodilo da su hteli da ulete unutra, iskreno ti kažem. Rekli su im da ukoliko opet uđem u rijaliti da neću imati njihovu podršku - otkrila je biša učesnica Elite.

Ljubavni život

A o svom ljubavnom životu nije htela mnogo da priča.

- Imam udvaraće. Pišu mi i neki muškaraci iz javnog sveta - kratko je rekla, ali nije htela da otkrije njihova imena.

kurir/pink.rs