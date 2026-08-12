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Murat Asylguzhina rešio je da hitno dođe u Beograd da reši probleme sa bivšom devojkom Sarom Stojanović. Njih dvoje su prekinuli emotivnu vezu nedavno, usled nekih nesuglasica, ali su rešili da njihovoj vezi daju još jednu šansu, jer se emocije nisu ugasile.

Murat koliko danas avionom iza Madrida dolazi u Beograd kako bi se video sa Sarom i pokušao da se pomire, jer mu je jako stalo do nje. Za medije je otvorio dušu, dok je čekao svoj let na aerodromu u prestonici Španije.

- Trenutno sam u Madridu, u Španiji, na aerodromu sam. U poslednjem trenutku rešio sam da kupim kartu za Beograd, zato što imam neku stvar koju hoću da rešim. Smatram da ljubav se ne dokazuje rečima, nego delima. Tako da hoću da se borim za ljubav i evo dokaz: letim za Beograd, biću tamo nekoliko dana. Nadam se da ću da rešim sve stvari što se tiče Sare - rekao je on i dodao:

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- Kako sam već više puta rekao, brinem se, sekiram se i iskreno, nijedna devojka više me ne zanima. Vidim sa njom budućnost i hoću da rešim neke stvari, glupe sukobe što smo imali. S obzirom na to što sve što smo prošli u Beloj kući smatram da moramo i treba da damo šansu jedno drugom. Korak po korak, da idemo dalje.

"Svađali smo se zbog njenih bivših veza"

Murat je naveo i razloge zbog kojih je prekinuo emotivnu vezu sa Stojanovićevom.

- To su neke stvari što smo spominjali, što nam je smetalo u Beloj kući. Na primer, to su stvari što je ona radila pre mene, to so spominjali kad smo se svađali, ali bile su neke glupe svađe. Odmah se nerviram i prebacim, zato što nisam očekivao da ću da se zaljubim toliko u tu osobu. I tek kad sam došao u Madrid ja sam video koliko mi je stalo do nje. Tri meseca smo bili zajedno 24/7, ustanemo zajedno, jedemo zajedno, spavamo zajedno, nekad se i tuširamo zajedno i trenirali smo zajedno, išetali smo zajedno, i sada je bio period 2, 3 nedelje da nismo bili zajedno i bilo je baš onako teško, i njoj i meni. Psihički je bila uništena, trebalo je da provede vreme sa porodicom, da prođe sve lekare i ona je sve završila neke obaveze što je imala, i planiramo, ako sve bude okej, da organizujemo neki zajednički odmor i neka dođe u Španiju - ortrkica sagovornik.

Sara je priznala da bi volela da Murat promeni neke stvari u svom ponašanju kako bi njihova veza bila uspešnija.

1/5 Vidi galeriju Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

- Jesam, spreman sam, zato što vidim budućnost sa Sarom i da uopšte nikad ne spominjem sve stvari što je ona radila pre mene u Zadruzi. Izlaze klipovi na YouTube-u i moram da gledam neke stvari koje je radila, a koje nisam video, nisam čuo. Naravno, meni je baš teško palo zato što ja sad sam u ozbiljnoj vezi sa Sarom, tako da mi smo rešili da uopšte ne spominjemo to i da samo gledamo budućnost. Zato što imam ozbiljne planove sa njom, da živim zajedno, i evo, trudim se i borim se za našu ljubav, kako smo rekli - navodi Murat, koji priznaje da su Sarine bivše veze u rijalitiji bile "kamen spoticanja" u njihovom odnosu.

- Istina da je to bio problem, zato što ona kad, na primer, prebacuje meni nešto, ja samo odgovaram odmah: "A stvari što si ti radila su još gore!". U smislu - ti nemaš razloga da na mene skačeš sada, kada si radila još gore stvari. Naravno, ako planiramo neku budućnost zajedničku, ja uopšte ne treba da pominjem te stvari što je ona radila, njene greške. Tako da, to su stvari koje meni treba da prođem i da zaboravim, naravno. I da se fokusiram, kako sam rekao, samo na sadašnjost. To je to - naglasio je on.

"Ivan Marinković je sujetan i ljubomoran"

Sara je nedavno gostovala u emisiji "Narod pita" sa Ivanom Marinkovićem, prilikom koje je izgovarao teške uvrede njoj i njenoj majci, a Muratu to nije bilo prijatno da sluša.

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

- Uvrede teške je izgovarao. I ne samo Sari, već i njenoj majci. Tako da, Ivan je vređao od početka do kraja. To između njih je bilo samo na početku, koje je trajalo samo dve nedelje i to je to. Ali Ivan je bio baš ljubomoran, sujetan, i rekao je da ja nemam kuću i da rovarim peškire na plaži. To su totalne budalaštine. Ja imam lep život u Španiji. Majka, kad sam bio u Zadruzi, kupila je jedan stan, imao sam neke obaveze oko stana, da nađem arhitekte, dizajnere, da malo po malo sredim taj stan i da se vratim u normalu, u lokal, zato što ja, kao terapeut, imam dosta klijenata koji su me čekali. Ja sam prošle godine završio master u IT sferi, tako da imam dosta planova. Verovatno, daj Bože, da otvorim neki još salon i verovatno sledeće godine u Beogradu, a i u isto vreme da radim i u IT sferi, zato što to ima budućnost, ima perspektivu - otkrio je Murat svoje privatne planove.

Murat je otkrio i gde će živeti zajedno Sara i on - Španija, Beograd ili možda Dubai?

- Ako ona iskreno hoće da se preseli, može. Meni ne bi ni smetalo da živimo u Beogradu, ali ako ona odluči definitivno da idemo u neki drugi grad, ja ću da pomognem da bismo bilo zajedno. Ja neću da se razdvajam više od nje na duži period. Tako da, ako ona želi i sviđa joj se Madrid, onda ćemo živeti tamo, naravno. Ako ne, verovatno biće Dubai, zato što ona baš voli Dubai, imamo u planu da tamo idemo na jesen - otkrio je bivši učesnik "Elite 9", pa nastavio da govori o njihovim planovima.

- Mislim da ću tri dana biti u Beogradu. Biću kod Viktora Gagića. Moram da se vratim, zato što sam planirao da idem u Alikante kod moje bake i dede, sa tatom, da provedem vreme na plaži i nadam se da će moći Sara da dođe sledeće nedelje tamo i biće sve prelepo, kako smo rekli, da ona upozna i moju baku i dedu i tatu, to je plan. Porodica podržava da se pomirim sa Sarom zato što su videli koliko mi je bilo teško ovih dana kad sam prekinuo vezu. Došao je bio moj drugar iz Barselone, bio je nedelju dana i video koliko mi je teško. Nije me prepoznao, zato što nisam bio toliko zaljubljen ni u jednu osobu do sada. Tako da, meni su rekli: "Ako stvarno misliš da treba da se boriš za ljubav, idi u Beograd" - otkrio je on.

Otkrio e i da li je spreman na suočavanje sa Ivanom Marinkovićem, ukoliko bude sa njim u istoj emisji.

- Pa, naravno. Ja sam spreman na svaku situaciju, na svaki scenario, a on samo zna da laže. On ima 50 godina, imao dva neuspešna braka, dvoje dece, sa kim uopšte ne provodi vreme. Ja razumem zašto ima sujetu i ljubomoru, zato što sam ja sa bivšom, mogu da kažem, partnerkom, i mi smo stvarno zaljubljeni jedno u drugo, mi smo iskreni. On ima sujetu i zbo Anđela, zbog toga me napada, zato što se ja družim sa Anđelom, dobar sam sa Anđelom, i sam uvek podržavao Anđelu - objasnio je Španac.

Da li Murat i Sara ulaze u "Elitu 10"?

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Već 5. septembra počinje spektakularna 10. sezona "Zadruge", pod nazivom "Elita 10". Najavljen je ulazak Filipa Cara i Anđele Đuričić.

- Biće baš interesantno, to je desetka, jaki igrači. Ne znam da li će ući, ali verovatno ulaze i Maja ili Asmin. Svaki put kad sam pitao voditelje ili druge učesnike: "Koga najviše volite da vidite u Desetki?", to je bio Filip tako da, on će biti najveća zvezda i biće interesantno. Verovatno će da uđe Gastoz opet, nakon što je preskočio ovu godinu, pošto njegova partnerka Anđela ulazi - kaže Murat i dodaje pod kojim uslovima bi on ušao u sledeću sezonu "Pinkovog" rijalitija.

- Pa, iskreno, nikad se ne zna. Ako bismo ušli, mi bismo ušli kao paketić, kao Dragana i Matora, kao Bebica i Teodora. Ja ne bih dozvolio da ona uđe sama, ili da ja uđem sam. Bilo bi baš naporno i teško, ja to znam - iskren je Murat.

Kurir.rs/Blic