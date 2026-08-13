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Filip Car uskoro se vraća na male ekrane kao učesnik predstojeće "Elite 10", ali pre nego što ponovo zakorači pred kamere Bele kuće, svaki slobodan trenutak posvećuje onoj koja mu je najvažnija. Car je na društvenim mrežama podelio dirljivu fotografiju sa svojom ćerkom Leonom i pokazao u čijem društvu provodi poslednje dane pred ulazak u rijaliti.

Filip Car trenutno maksimalno uživa u vremenu koje provodi sa svojom ćerkom Leonom. Jedan od njihovih emotivnih zajedničkih trenutaka odlučio je da podeli i sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

1/5 Vidi galeriju Filip Car uskoro se vraća na male ekrane kao učesnik predstojeće "Elite 10", ali pre nego što ponovo zakorači pred kamere Bele kuće, svaki slobodan trenutak posvećuje onoj koja mu je najvažnija. Foto: Printscreen, Printscreen Insatgram, Printskrin/Instagram

Na fotografiji koju je objavio na svom profilu, Car pozira u automobilu, dok se njegova naslednica nalazi na zadnjem sedištu. Iako je Leonino lice na fotografiji prekriveno emotikonima, jasno je da je upravo ona bila u centru pažnje ovog toplog porodičnog trenutka. Car je još jednom pokazao da, pre nego što počnu novi poslovni i rijaliti izazovi koji ga očekuju, želi da iskoristi apsolutno svaki slobodan trenutak sa svojom ćerkom.

Potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem i zvanično se vraća u Belu kuću

Ova objava dolazi u periodu kada se uveliko i sa velikim interesovanjem govori o njegovom povratku na male ekrane. Filip Car je potpisao ugovor za učešće u "Eliti 10" direktno sa Željkom Mitrovićem, čime je i zvanično potvrđen njegov veliki povratak u Belu kuću.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

Nakon izvesne pauze, Car će ponovo postati deo rijaliti formata koji je u velikoj meri obeležio njegovu karijeru. Njegov povratak već sada izaziva ogromnu pažnju javnosti, naročito ako se uzme u obzir njegova dosadašnja reputacija jednog od učesnika koji su gotovo uvek bili u samom centru najburnijih zbivanja.