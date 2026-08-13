MNOGE SE BORE ZA NJEGOVO SRCE, A ON UŽIVA SA NJOM! Evo sa kim Filip Car provodi vreme pred ulazak u Elitu 10 (FOTO)
Filip Car uskoro se vraća na male ekrane kao učesnik predstojeće "Elite 10", ali pre nego što ponovo zakorači pred kamere Bele kuće, svaki slobodan trenutak posvećuje onoj koja mu je najvažnija. Car je na društvenim mrežama podelio dirljivu fotografiju sa svojom ćerkom Leonom i pokazao u čijem društvu provodi poslednje dane pred ulazak u rijaliti.
Filip Car trenutno maksimalno uživa u vremenu koje provodi sa svojom ćerkom Leonom. Jedan od njihovih emotivnih zajedničkih trenutaka odlučio je da podeli i sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.
Na fotografiji koju je objavio na svom profilu, Car pozira u automobilu, dok se njegova naslednica nalazi na zadnjem sedištu. Iako je Leonino lice na fotografiji prekriveno emotikonima, jasno je da je upravo ona bila u centru pažnje ovog toplog porodičnog trenutka. Car je još jednom pokazao da, pre nego što počnu novi poslovni i rijaliti izazovi koji ga očekuju, želi da iskoristi apsolutno svaki slobodan trenutak sa svojom ćerkom.
Potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem i zvanično se vraća u Belu kuću
Ova objava dolazi u periodu kada se uveliko i sa velikim interesovanjem govori o njegovom povratku na male ekrane. Filip Car je potpisao ugovor za učešće u "Eliti 10" direktno sa Željkom Mitrovićem, čime je i zvanično potvrđen njegov veliki povratak u Belu kuću.
Nakon izvesne pauze, Car će ponovo postati deo rijaliti formata koji je u velikoj meri obeležio njegovu karijeru. Njegov povratak već sada izaziva ogromnu pažnju javnosti, naročito ako se uzme u obzir njegova dosadašnja reputacija jednog od učesnika koji su gotovo uvek bili u samom centru najburnijih zbivanja.