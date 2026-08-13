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Ljubavni par Anita Stanojlović i Luka Vujović, koji su po izlasku iz rijalitija nastavili zajednički život i sa nestrpljenjem očekuju dolazak svoje ćerkice na svet, našli su se u samom centru novog skandala.

Naime, Vujović se oglasio na svom Instagram profilu i šokirao pratioce otkrivši tom prilikom da su on i njegova trudna izabranica postali žrtve bezobzirnog napada na internetu.

Luka Vujović pobesneo:

1/7 Vidi galeriju Luka se besan oglasio na društvenoj mreži i otkrio kroz šta prolazi par. Foto: Printscreen, Ana Paunković, Petar Alekić, Marko Karović

Posao pokrenuo sa bivšom

Luka je još tokom prošle sezone pokrenuo privatni biznis koji je u početku vodio sa tadašnjom verenicom Aneli Ahmić, da bi posao nastavio sa Anitom. Međutim, njihova poslovna stranica od koje zarađuju iznenada se našla na udaru.

Vujović je objavio dokaz na kom se jasno vidi da je korisnički račun obustavljen usled masovnih prijava. On nije hteo da sedi skrštenih ruku, pa je odmah reagovao i slučaj prijavio nadležnim organima koji već rade na otkrivanju osoba koje stoje iza ove sabotaže.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen YouTube

U ubrzo nakon toga, Luka je ponovo obavestio fanove da im je Instagram saopštio da više neće moći da koriste isto ime profila, ali da će uskoro ponovo vratiti pristup nalogu.