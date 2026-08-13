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Milena Kačavenda, sedmoplasirana superfinalistkinja Elite 9, sinoć je u emisiji "Narod pita" dobila pare od Vanje Živić, svoje bivše drugarice, tačnije, i to one koje joj duguje, no kako je primetila da nije ceo dug tu, a Vanja je optužila da zaboravlja, njeni fanovi su pronašli video snimak iz Elite koji dokazuje da Kačavenda ne laže!

Milena je, naime, tokom svog boravka u Eliti u razgovoru sa cimerima otkrila da joj Vanja Živić, njena, tada već, bivša drugarica duguje novac, tj. da joj je pozajmila određenu svotu novca, o kojoj tada nije želela da govori. Nešto kasnije, tokom svađe, Kačavenda je otkrila da je Vanji njen stariji sin Lazar odneo 200.000 dinara, te su tako mnogi sumnjali da je to ta cifra o kojoj se dosta pričalo.

Ovako je Vanja nekad izgledala:

1/6 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite 9", Vanja Živić, privlači pažnju zategnutim telom ukrašenim brojnim tetovažama Foto: Instagram, Printscreen Pink

U sinoćnju emisiju "Narod pita", Vanja je donela belu kovertu u kojoj je bilo pet hiljada evra duga, a koje je voditeljka Ana Radulović u uživo emisiji prebrojala.

Nešto kasnije, Milena je otkrila u emisiji da to nije ceo dug, već da joj Vanja nije vratila i 200.000 dinara, a tom prilikom ju je Živićeva napala i optužila da ima Alchajmera, što je dodatno razbesnelo Milenine fanove.

Na jednoj stranici na društvenoj mreži Tiktok, osvanuo je video snimak, koji su fanovi spojili sa njihovom sinoćnom raspravom, a na kom se vidi da je Milena tokom svađe u Eliti 9 izgovorila da je Vanji njen sin doneo 200.000 dinara, te su tom prilikom aludirali na to da Milena nije slagala kada je u emisiji "Narod pita" spomenula i ovu cifru.

Ovaj video snimak možete pogledati u nastavku:

"Spojila sam Žanu i Milenu, a ja sam sa Janjušem"

Podsetimo, pred sinoćnje gostovanje u emisiji "Narod pita", Vanja je otkrila u kakvom je odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, progovorila je i o Mileni Kačavendi, ali i o mnogim drugim temama.

- Sa Janjušem je nepromenjeno. Zajedno smo, odlično je, kako je bilo u rijalitiju, pa još bolje! Janjuš i ja smo se skućili, živimo zajedno. Super sam, oporavak ide odlično, treba vremena. Mislim da će to biti kako treba. Moram da budem oprezna, on mi je velika podrška, tu nema greške. Nosim kovertu, da, ja sam džek, ja sam fer, tu su pare. Čist račun, duga ljubav - rekla je Vanja, pa je onda upala Milena.

- Kakav džek, pa ne poklanjaš ti meni, nego mi vraćaš pare! Moram da upadnem, ta džek priča može u tvom selu u Železniku - govorila je Kačavenda, pa je Vanja nastavila:

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Ja ako nekom pomognem, onda to ne prebacujem. Ne ponavljam to u nedogled. Pomogla sam mnogim ljudima, ali to nikad ne spominjem. Kuma dala, kuma uzela, sve mi je preselo! Pomogla mi je na njenu inicijativu, a već dugo me proziva stalno. Kad sam ja bežala od toga da vratim novac? Koverta je tu, nikakav problem. Mafija gas me ne zanima, ja sam jedna gospođa, bila sam i biću. Sve što smo imale rekle smo jedna drugoj. Ona je mafijašica na baterije. Ne želim nikakvo pomirenje kad joj uručim novac, mene blam, kunem se! Nek mi se samo skine sa... Misli da sam joj "preotela" momka, oni su opštili samo dva puta, a pomislila je da će se držati za ruke i ostalo. Sa Janjušem se desilo spontano - rekla je Vanja.

- Želela je da poveća zadnjicu, jer treningom ne može da je napravi. Genetika je u pitanju, ipak. Prozivala je moju zadnjicu Milena, a u isto vreme nosila kinesku. Ovde ima novca, taman nek odradi estetsku operaciju! Ona je zaslužna što sam ušla u rijaliti, ali ja to nisam inicirala, ona mi je predlagala to. Videćemo kako će se ponašati večeras u emisiji. - rekla je Vanja pa se osvrnula na Milenin poklon:

- Donela mi je ležaljku? (smeh) Sad mogu da sedim, zakasnila je. Spojila sam Žanu i Milenu, drago mi je što se druže, a jako mi je drago što više nisu u mom životu. Sad sam samo sa Janjušem, ni sa kim se drugim ne čujem iz rijalitija. Upoznala sam Krunu Janjuševu, devojčica je na mestu, vaspitana, kulturna, on je najbolji otac na svetu, ona ima i najbolju mamu na svetu - rekla je ona.