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Jedna od najupečatljivijh učesnica devete sezone "Elite" Milena Kačavenda važi za jaku, nesalomivu, hrabru i ponositu ženu, koja je kroz sve prepreke prošla uzdignute glave, na poniženja ostala čvrsta, a na teške reči nije ćutala.

Međutim, iza "fasade" ove neuništive žene krije se ranjena duša, što je Milena i priznala u svojoj objavi na Instagramu. Naime, ona je objavila fotografiju na kojoj u ogledalu Kačavenda izgleda onako kako je svi znaju, dok žena koja gleda u ogledalo na sebi ima modrice, zavoje i flastere, ali i punu šaku lekova.

Ovim je ona pokazala kako izgleda njena borba, kao i šta se krije iza onoga kako se predstavlja u javnosti.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink



- I možda me gledate kao da sam od čelika, ali sve što vidite su zakrpe, uspomene i borbe koje sam prećutala godinama. Naučila sam da se smejem dok gorim, da hodam i kad mi se noge tresu, da se ne izvinjavam što sam preživela ono što mnogi ne biizdržali ni jedan dan - poručila je Milena.

Stravične batine, pretnje, maltretiranje

Podsetimo, Milena je nedavno govorila i o krvničkim batinama koje je dobila.

- Udarena sam nekoliko puta heklerom u glavu, sećam se samo onog prvog direktno u čelo. Neki ljudi su me skupljali tu, otrčala sam kući da se sakrijem da me ne vide roditelji jer sam ja jedinica. Znala sam da ako tata sazna, pobiće ih sve... Od stresa sam nabrzaka pojela samo parče hleba i čašu jogurta, legla da spavam, a mama kasnije nije mogla da me probudi.

Sećam se da sam po sebi imala ostatke jogurta, valjda sam povratila, da mi je glava bila u otocima i hematomima. Kasnije sam satima saslušavana u zemunskoj policiji, ali živa nisam htela da kažem ko mi je to uradio, najviše zbog oca. Od tog dana nikada se više nisam kretala po Zemunu... Višestruki potres mozga, hematomi na glavi, svašta sam preživela. Kasnije su me nazivali i prostitukom, iako sam kao manekenka išla u Grčku... - pričala je za Balkan Info.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda napustila Elitu Foto: Petar Aleksić

Ljubav sa Kačavendom

Iako je od kriminalaca i ljudi iz tog gradskog miljea bežala, sudbina je umešala prste te je upoznala momka, sa kojim je nakon nekoliko godina dobila i decu.

- Kasnije sam opet bila problem, jer kako ja to budem sa nekim ko je van Zemuna a tamo toliko momaka ima... Igra sudbine je da je upoznam dečka i da živim sa njim. Moj tadašnji dečko a kasnije muž, 27 godina smo proveli zajedno i bilo je predivno do pre nekoliko godina. Ne bih nikada ni izbrisala taj period jer imam decu sa njim. Unazad godinama nije bilo to-to. Kada sam ga upoznala, majka mu je zubarka, otac inžinjer, a on završio na ulici sa 15 godina. Da je imao podršku iz kuće bio bi vrhunski sportista... U to vreme sam bežala od kriminalaca, mi smo se prvo družili. Jedno veče kad sam izašla sa njim, pitali su me šta ja tražim sa njim i znam li ko je. Međutim, na jedno uho ušlo na drugo izašlo...

Foto: Printscrean

Tek kasnije sam shvatila. Ja sam se kasnije spakovala i otišla na Maltu i on se pojavio. Gde god da sam otišla on se ujutru pojavi. Dugo mi je trebalo da skontam ko me namešta i govori gde sam, na kraju sam shvatila da je to moj otac. Njemu je on bio uvek simpatičan, što je uporan, što me čuva i vremenom ga je zavoleo. Ja sam se zaljubila i eto. Mnogo puta su govorili da sam ja ovako drčna, svoja zbog njega i zbog toga ko mi je muž, a zapravo sam takva prirodno...