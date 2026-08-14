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Asmin Durdžić i Maja Marinković govorili su o odnosu sa njegovim roditeljima Mevlidom i Mustafom Durdžićem. Njih dvoje su istakli da preko nekih stvari nisu spremni da pređu.

Razočarao se u roditelje

1/11 Vidi galeriju Maja Marinković oči u oči sa Asminovom porodicom Foto: Pink Printscreen

- Kad sam video da su zagrlili Daču i Kačavendu, tu sam bio stvarno razočaran i šokiran. Onda su grlili Staniju i Aneli, koje su za mene najstrašnije reči ispričale. Pogotovo Aneli, za mog oca, mamu, brata, za njegovu ženu, bukvalno za celu moju porodicu, oni nju da grle, to mi je stvarno van svake pameti. Ali okej, to su oni, to je njihov život, ja njima ne mogu da određujem, ali opet ja nisam čuo da se Aneli izvinila za reči koje je izgovarala pogotovo za Mustafu. Isto tako, Stanija je rekla da sam svom detetu poželeo smrt, to je isto morbidno što je izjavila, a oni nju da grle, isto nije normalno - rekao je on.

- Šta reći, da budem iskrena, a da opet upakujem. Biću kulturna pa ću reći šta da kažem posle njegove rečenice - To su oni. Tu bih se zaustavila i uopšte više ne bih komentarisala to, mene interesuje samo on, nikog više neću komentarisati, ali naravno da je to van svake pameti. Zbog njega ću ostati suzdržana - rekla je Maja.

Maja je prokomentarisala i to što su Asminovi roditelji sedeli sa njima na žurki Velikog šefa.

Na žurki došlo do neprijatne situacije

- Ja sam došla sa svojim dečkom na žurku, sama, oni su se priključili, nemam problem, ali relno ja ih nisam zvala. Svako ko je došao, dobrodošao je, ja sam jako kulturna. Okej imala sam ispade u rijalitiju, ali dalje ne bih komentarisala - rekla je Maja.

- Meni je bilo drago da smo svi za istim stolom, da nema tenzije između Maje i mojih roditelja, ali posle toga, kad su grlili Staniju i Aneli, osećam se kao da su se po meni pop*šali - rekao je Asmin.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Asmin je otkrio da u Beogradu živi kod Maje u stanu, a da će i on nju ugostiti kada budu u njegovoj domovini.

- Naravno da sam se našalio, sad boravim kod Maje, a kad budemo išli u Linc ili u Bosnu, ona će kod mene da boravi, ona će da se uda. Ne mogu da budem u hotelu, ona mi to ne dozvoljava - rekao je Asmin.