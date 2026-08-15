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Tokom devete sezone bilo je raznih turbulencija, svađa, pevara, a nakon raskida prvi put su se suočili u emisiji "Narod pita".

"Osećala sam se neprijatno"

- Ne osećam ništa kada ga vidim, samo mi je čudno jer smo skoro raskinuli. Ispratila sam delove njegovog gostovanja u "Narod pita", videla sam da se zbunio. Evo ja ću otkriti istinu šta se desilo. Ja sam bila sa drugaricom u šoping centru i on meni piše: "Pa nisam znao da su ovo reči pesme", tako je krenulo prepucavanje. Rekla sam da ne mogu preko poruka da dođe gde smo, da raspravimo to. Tu smo se posvađali. Ne mislim da je to zbog pesme, mislim da je to eskaliralo. Videli ste kako sam odgovarala na pitanja o njemu nakon izlaska iz Elite. Mislim da mu nije bilo svejedno kada sam odlučila da ne živimo zajedno. Osećala sam se neprijatno u toj kući i htela sam da se vratim tamo gde sam živela pre. Čim sam se odvojila tada je počeo i odnos naš da bude drugačiji - rekla je ona i dodala:

"Svuda smo se blokirali"

- Nakon te svađe je svako otišao svojim putem, svuda smo se blokirali. Meni je prioritet nešto drugo, ne razmišljam uopšte o tome i o pomirenju. Trudim se da ne razmišljam o celokupnom našem odnosu.

1/6 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica verio Teodoru Delić Foto: Printscreen

Bebica o raskidu

Macanović je nedavno priznao da pesma koju Teodora želi da snimi nije uzrok rastanka.

- Nisam se usprotivio, svašta se tu dešavalo. Mi nemamo nikakav kontakt otkako smo raskinuli. Otkako smo izašli sve je drugačije, tačno je da je bilo rasprave i oko pesme. Kada sam čuo reči pesme, nisu mi se svidele. Nije to glavni razlog raskida, ali to je vratilo na neke stvari oko kojih smo se svađali. Ja podržavam sve koji žele da napreduju i rade stvari koje ih ispunjavaju, da smo ostali zajedno pomogao bih joj i u finansijskom i svakom smislu. Ovde nema šta da se spusti lopta, ovde se sve skupilo vremenom, možda je trebalo posle svega da se desi i u Eliti, ali evo desilo se nakon izlaska.