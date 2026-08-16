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Filip Car demantovao je verziju događaja o susretu sa Asminom Durdžićem u Opatiji, a ubrzo nakon toga objavio je i snimak koji dokazuje šta se zapravo dogodilo.

Asmin Durdžić je tokom emisije izneo svoju verziju priče, tvrdeći da ga je prilikom susreta u Opatiji sačekao veliki broj ljudi, te da je sve bilo unapred organizovano i povezano sa Filipom Carem.

Ipak, Car se sa tim nije složio, a njegovo uključenje uživo podiglo je temperaturu u studiju: "On se meni javio, ne ja njemu!" – poručio je Car jasno tokom poziva.

Objavio snimak razgovora

Kako bi stavio tačku na spekulacije i dokazao svoju stranu priče, Filip Car je odmah nakon emisije na svojoj TikTok platformi objavio video-snimak razgovora iz Opatije koji je bacio potpuno novo svetlo na ovaj sukob.

Na snimku jasno se čuje kako Filip Car insistira na tome da se situacija reši u četiri oka, bez mešanja drugih ljudi.

- Iza tebe sam u autu iza tebe. Samo ostavi ostavi ženu u autu - rekao je Filip.

- Jesmo li rekli da ćemo se videti sutra - odgovorio mu je Asmin i dodao da je ona otišla na policiju.

- Što će me ona prijavljivati, došla je 30 kilometara od moga grada. Ona nema veze sa mnom. Idemo da se vidimo ja i ti o i porazgovaramo - insistirao je Filip Car.

- Ne mogu sad, ajde sutra - čuje se kako Asmin predlaže odlaganje razgovora za naredni dan.

"Oni su došli u moj grad!"

Filip Car je ovom objavom direktno demantovao Asminove tvrdnje da je bio okružen Carevim ljudima i da mu je spremana sačekuša. Car ističe da su upravo Asmin i Maja došli u njegov grad, koji je udaljen oko 30 kilometara od njegovog grada, dok Maja, prema njegovim rečima, nema nikakve veze sa celom ovom situacijom.

- Jel želiš da te prijavim policiji - zabrinuo se u jednom trenutku Asmin, što je Filipu biloo nejasno jer je došao je sa dva druga.

- Niko te od njih neće dirnuti. Ja sa dva druga, ne znam s kim si ti. Oni će me ostaviti. Evo gde da me ostave - insisitirao je Filip na razgovoru u četiri oka.