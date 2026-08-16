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Odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza ponovo je postao glavna tema javnosti nakon dramatičnih otkrića. Iako se ovaj par nije nalazio među gostima u studiju, optužbe koje je izneo Danilo Dačo Virijević izazvale su pravi zemljotres na estradi.

Voditeljka Maša Mihajlović ugostila je u emisiji "Narod pita", Asmina Durdžića, Maju Marinković i Danila Daču Virijevića, a jedno od škakljivih pitanja sa Instagrama ticalo se upravo ekskluzive o Gastozu. Dača je tada odlučio da pred kamerama razotkrije strogo čuvanu tajnu o jednoj Gastozovoj večeri.

Prema njegovim tvrdnjama, Gastoz je proveo veče na gliseru sa devojkom po imenu Klara, koja je inače Anđelina drugarica i sa kojom su bili na Maldivima. Dača je istakao da su prisutni pokušali da sakriju Klarino prisustvo na plovilu, ali da je sve razotkrio snimak koji je isplivao u javnost.

- To je neka devojka, Klara, kad su bili to veče na gliseru. To je Anđelina drugarica i da je bila na Maldivima. Oni su valjda tu klaru krili da je bila na gliseru. NA klipu se vidi da Anđela zove i da je Gastoz rekao Boškiću da spava. To veče se krio da je sa Klarom - rekao je Dača, tvrdeći da je Gastoz lagao svoju izabranicu.

"Katastrofa, Anđela nije glupa!"

Maja Marinković je bila zgrožena i rekla da ovakvo ponašanje nije korektno prema Anđeli. Maja je javno stala u Anđelinu odbranu, ističući njenu lojalnost.

"Ružno prema Anđeli. Bez obzira na situaciju sa Anđelom, mislim da je lojalna u vezi, dok za njega to ne mislim", oštro je komentarisala Maja, pa povukla paralelu sa svojim odnosom sa Asminom, iako je Dača dobacio da Marinkovićeva zapravo nema nimalo poverenja u svog partnera.

"Zamisli da ovo nama izađe. Kataklizma. Anđela nije glupa devojka", dodala je Maja.