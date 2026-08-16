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Bora Santana vikendicu koristi za svoje potrebe, ali je i izdaje, tako da mu je pored voditeljstva i rijaliti programa, ovo još jedan važan izvor prihoda.

Bora nam je otkrio da bira kome izdaju vikendicu, koju uveliko dodatno sređuje.

- Treba žena da dođe da sredi. Imamo veselja, rođendane, svadbe. Čistio sam bazen, nešto sređujem, ovde mi stiže džakuzi - rekao je Bora, a sudeći po slikama sa Instagrama, đakuzi je već stigao.

- Žao mi je nekad da izdam ovaj prostor. Rekao sam da se ne izdaje ništa u avgustu kad izađem da bih sredio neke stvari. Biram kome ću da izdam, jer mi je lakše ovde da odmaram, nego da idem na neku destinaciju.

1/9 Vidi galeriju Bora Santana vikendica Foto: Screenshot

Mali zoo-vrt

Rijaliti učesnik otkrio je i da planira da napravi zoo-vrt na vikendici pored.

- To stoji sve. Moram da vidim sa opštinom, hoću da dobijem dozvolu. Da to budu neke minijaturne životinje, da dolaze deca i da se ne naplaćuje - objasnio je.

Borino imanje čine veliko dvorište sa bazenom, prostor za proslave, spavaća soba sa pogledom na crkvu, dnevna, iz koje može da se izađe na bazen, i mala kuhinja i kupatilo.

Prva komšinica bivša žena Milica Kemez

Bora je izgradio vikendicu tik do placa svoje bivše supruge Milice Kemez.

- Prva komšinica mi je bivša žena. Ona je tu trebalo kuću da gradi, uvek ću joj pomoći sve. Ja sam koristio njenu struju, to je bila naša struja, uvek ću ja njoj isto tako za šta god treba pomoći. Ako hoće da prodaje, po pravilu trebalo bi ja to prvi da otkupim - pričao je Bora prošle godine.

1/10 Vidi galeriju Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

Za vilu je izdvojio veliku sumu novca, međutim, o tome nije želeo da govori.

- Kuću nisam izgradio novcem od rijalitija. To je novac od mog rada, veselja, voditeljstva - naglasio je on.