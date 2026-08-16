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Na društvenim mrežama je nastao pravi haos nakon što se pojavio snimak fanova Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, u kojem pobednika „Elite 9“ direktno optužuju da je prevario svoju izabranicu dok je ona boravila u Crnoj Gori. Prema tvrdnjama koje su preplavile mreže, Gastoz je navodno bio neveran sa influenserkom Klarom.

Gastoz je rešio da prekine ćutanje i javno progovori o celom slučaju.

- Iako se do sada uglavnom nije bavio demantovanjem i komentarisanje tračeva na društvenim mrežama, popularni rijaliti učesnik je ovog puta odlučio da javno reaguje i jednom za svagda zapuši usta svima koji prave haos. On je otvoreno objasnio zašto izbegava pravdanje, ali i šta misli o ljudima koji pišu uvredljive komentare.- Znate i sami da se ne oglašavam nikada jer, u slučaju da se pravdaš za nešto, to se tumači kao istina. A zamislite da sam se pravdao pojedinim bolesnicima svaki put kada su mi naneli takve neke gluposti na nos — ne samo meni već i ljudima oko mene — pa ja da ih hranim time što se branim! Ne pada mi napamet. Koga boli k**** šta pišu dve-tri nedo*ebane babe koje u svojoj kući od muža ne smeju da pojačaju TV, pa iskaljuju bes u komentarima i veličaju svoju bolest. Ja psihijatar niti psiholog nisam, već, ajde, neka javna ličnost po kojoj, nažalost, svako može da komentariše kako želi - rekao je on, ali tu nije stao.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić na svadbi Foto: Printscreen Instagram

"Van svake pameti!"

Ono što je Gastoza najviše izbacilo iz takta jeste činjenica da ispaštaju nevini ljudi iz njegovog okruženja, čiji su privatni profili postali meta iživljavanja. Zbog toga je uputio brutalno oštru poruku:

- Ali da ljudi oko mene naj*** zbog njihove bolesti, da im se lični profili pretvore u poligon za iživljavanje bolesnih komentara nedojebanih strina i tetki — e, to je već van svake pameti. Tako da ne ulazim u pravdanja, već živim svoj život jer ga imam, dok ga oni traže na našim profilima! Pa, druže, ja sa WC šoljom da se slikam i da je tagujem, oni će reći da imam nešto sa njom. Ljude je udarilo ovo sunce malo jače. Anđela i ja šaljemo pozdrave i poljupce onoj pravoj podršci, a ove ostale ja lično šaljem u "Lazu Lazarević".