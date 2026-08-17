UŽIVO U PROGRAMU UHVAĆENA U LAŽI: Voditeljka pustila snimak na kom se sumnja da je Sandra prisna sa Gastozom, ona zamucala, on je naterao da prizna
Voditeljka Maša Mihailović pred kamerama pokazala snimak na kojem se sumnja da je bivša učesnica Sandra Todić prisna sa Gastozom. Sandra je na ovo reagovala smehom i odmah počela da tvrdi kako je reč o nameštaljki.
Nakon što joj je voditeljka Maša pokazala video, Sandra Todić je ostala zatečena, ali je pokušala da demantuje situaciju.
— Ovo je neka nameštaljka, postoji svašta nešto što može da se namesti. Ne može niko da mi radi o glavi, tu se ne vidi njegova faca niti išta. Ja prvi put vidim ovaj snimak — rekla je Sandra kroz smeh.
Lepi Mića je savetovao da prizna
U razgovor se umešao i Lepi Mića, koji je Sandri udelio prijateljski savet.
— Da ti ja kažem kao drug, ako priznaš, pola ti se prašta.
Ipak, Sandra je nastavila da negira bliskost sa Gastozom, tvrdeći da se jedva poznaju.
— Pa ne mogu da priznam, ja čoveka ni ne poznajem uživo. Sreli smo se u klubu jednom, ali to je bilo pre, pre, čak imam i snimak sa njim. Ne kažem ni ja da je od sada, ali nikada nismo tako bliski bili. Sve demantujem, da — izjavila je Sandra.
Napadi na Aneli
Pre razgovora o snimku sa Gastozom, u program se uključila gledateljka Gordana iz Novog Sada, koja je žestoko napala Lepog Miću zbog njegove odbrane Aneli.
— Mića životom brani Aneli, samo priča o Aneli — rekla je gledateljka i podsetila na to da je Aneli imala abortus, kao i da je ostavila dete na tri godine.
Mića je oštro odgovorio na ove prozivke, ističući svoj stav.
— Vi branite ono što volite, a ne ono što je realno, a ja Aneli gotivim kao drugaricu, ali joj itekako kažem svašta, saspem joj sve u lice.
Gastoz se oglasio zbog snimka
Podsetimo, na društvenim mrežama se pojavio snimak zbog kog su počele da kruže priče da Gastoz vara Anđelu. On se odmah oglasio.
- Znate i sami da se ne oglašavam nikada jer, u slučaju da se pravdaš za nešto, to se tumači kao istina. A zamislite da sam se pravdao pojedinim bolesnicima svaki put kada su mi naneli takve neke gluposti na nos — ne samo meni već i ljudima oko mene — pa ja da ih hranim time što se branim! Ne pada mi napamet. Koga boli k**** šta pišu dve-tri nedo*ebane babe koje u svojoj kući od muža ne smeju da pojačaju TV, pa iskaljuju bes u komentarima i veličaju svoju bolest. Ja psihijatar niti psiholog nisam, već, ajde, neka javna ličnost po kojoj, nažalost, svako može da komentariše kako želi - rekao je on za "Pink.rs", ali tu nije stao.
- Ali da ljudi oko mene naj*** zbog njihove bolesti, da im se lični profili pretvore u poligon za iživljavanje bolesnih komentara nedojebanih strina i tetki — e, to je već van svake pameti. Tako da ne ulazim u pravdanja, već živim svoj život jer ga imam, dok ga oni traže na našim profilima! Pa, druže, ja sa WC šoljom da se slikam i da je tagujem, oni će reći da imam nešto sa njom. Ljude je udarilo ovo sunce malo jače. Anđela i ja šaljemo pozdrave i poljupce onoj pravoj podršci, a ove ostale ja lično šaljem u "Lazu Lazarević".