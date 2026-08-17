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Voditeljka Maša Mihailović pred kamerama pokazala snimak na kojem se sumnja da je bivša učesnica Sandra Todić prisna sa Gastozom. Sandra je na ovo reagovala smehom i odmah počela da tvrdi kako je reč o nameštaljki.

Nakon što joj je voditeljka Maša pokazala video, Sandra Todić je ostala zatečena, ali je pokušala da demantuje situaciju.

— Ovo je neka nameštaljka, postoji svašta nešto što može da se namesti. Ne može niko da mi radi o glavi, tu se ne vidi njegova faca niti išta. Ja prvi put vidim ovaj snimak — rekla je Sandra kroz smeh.

Lepi Mića je savetovao da prizna

U razgovor se umešao i Lepi Mića, koji je Sandri udelio prijateljski savet.

— Da ti ja kažem kao drug, ako priznaš, pola ti se prašta.

Ipak, Sandra je nastavila da negira bliskost sa Gastozom, tvrdeći da se jedva poznaju.

— Pa ne mogu da priznam, ja čoveka ni ne poznajem uživo. Sreli smo se u klubu jednom, ali to je bilo pre, pre, čak imam i snimak sa njim. Ne kažem ni ja da je od sada, ali nikada nismo tako bliski bili. Sve demantujem, da — izjavila je Sandra.

1/4 Vidi galeriju Sandra Todić Foto: Screenshot

Napadi na Aneli

Pre razgovora o snimku sa Gastozom, u program se uključila gledateljka Gordana iz Novog Sada, koja je žestoko napala Lepog Miću zbog njegove odbrane Aneli.

— Mića životom brani Aneli, samo priča o Aneli — rekla je gledateljka i podsetila na to da je Aneli imala abortus, kao i da je ostavila dete na tri godine.

Mića je oštro odgovorio na ove prozivke, ističući svoj stav.

— Vi branite ono što volite, a ne ono što je realno, a ja Aneli gotivim kao drugaricu, ali joj itekako kažem svašta, saspem joj sve u lice.

Gastoz se oglasio zbog snimka

Podsetimo, na društvenim mrežama se pojavio snimak zbog kog su počele da kruže priče da Gastoz vara Anđelu. On se odmah oglasio.

- Znate i sami da se ne oglašavam nikada jer, u slučaju da se pravdaš za nešto, to se tumači kao istina. A zamislite da sam se pravdao pojedinim bolesnicima svaki put kada su mi naneli takve neke gluposti na nos — ne samo meni već i ljudima oko mene — pa ja da ih hranim time što se branim! Ne pada mi napamet. Koga boli k**** šta pišu dve-tri nedo*ebane babe koje u svojoj kući od muža ne smeju da pojačaju TV, pa iskaljuju bes u komentarima i veličaju svoju bolest. Ja psihijatar niti psiholog nisam, već, ajde, neka javna ličnost po kojoj, nažalost, svako može da komentariše kako želi - rekao je on za "Pink.rs", ali tu nije stao.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić