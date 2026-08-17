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U emisiji ''Narod pita'', sinoć je voditeljka Maša Mihailović ugostila Lepog Miću, Sandru Todić i Hanu Duvnjak.

Jedan gledalac posebno je bio zainteresovan kako Lepi Mića gleda na pobedu Stanije Dobrojević u "Eliti 9".

- Ovde Milan iz Vrnjačke Banje. Moram da pitam Miću na samom startu da li misli da je Stanija došla na prazan teren? - upitao je gledalac.

"Niko je ne spominje"

Mića je u svom stilu odgovorio:

- Najsmešnija pobeda u rijalitiju. To apsolutno niko ne spominje, njenu pobedu i nigde je nema. Opet kači samo provokativne fotografije i to je to. Možda da slikam i ja d**e i s**e, to narod očigledno voli. Po meni je nezasluženo pobedila, ali opet kažem da narod bira. Ja poštujem sve i nije nikakav problem, ali to je moje mišljenje. Kada je pobedila Kija Kockar u kecu, nema ko se nije bavio time, a pogledajte da li neko spominje Staniju - rekao je Mića.

1/8 Vidi galeriju Lepi Mića i Stanija Dobrojević Foto: Kurir, ATAIMAGES, Marko Karović, Petar Aleksić

Razgovor je potom prešao na druge učesnike "Elite".

- Mićo, kojim postupkom su Filip Đukić i Luka Vujović pokazali da su prijatelji? - upitao je Milan.

- Ja sam rekao peti dan da to nema veze s prijateljstvom apsolutno, to nije imalo veze s mozgom, a ne s prijateljstvom. Ja ću umreti, ali neće mi biti jasno kako su nekih desetoro tamo bili ispred mene - rekao je Mića i dalje pokazuuući da mu je krivo što se nij eplasirao u superfinale.

- Mićo, hipotetičko pitanje. Da je Anita bila u vezi sa Asminom, da li bi je Anđelo komentarisao istim intenzitetom? - upitao je Milan.

"Prozivali me zbog Ahmića"

- Ne bi, naravno. Anđelo je ove sezone branio negde Asmina i nije mu se suprodstavljao, tako da bi sve bilo drugačije. Ukoliko je neko očekivao da ću ja biti na strani Asmina Durdžića, taj apsolutno nije normalan. Grofica je to dete podigla i ispala čovek najveći, a mene su svi nagrdili čak me Luka i snimao tokom ručka s njom. Sada Ahmići žive svoj život, nismo se ni čuli, a toliko su me svi prozivali - rekao je Mića.

1/5 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Kurir

- Mićo, ko je za tebe zasluženo bio u superfinalu? - upitala je Maša.

- Zasluženo je bila Milena Kačavenda, Ivan, Matora, Hana nije zasluženo u superfinalu - rekao je Mića.

- Mene ništa ne zanima, bitno mi je da je Nerio tu - rekla je Hana.

- Ma da, pa nikog ništa ne zanima i to je to. Bitno je da oni sve grickaju i gađaju se lopticama, menjaju se gaća i čarapa, a meni zameraju što sam nosio bademantil Ahmić - rekao je Mića na televiziji Pink.