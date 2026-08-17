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Anđela Đuričić, koja je prva potpisala ugovor za "Elitu 10", našla se na stubu srama tokom učešća u "Zadruzi 6" zbog ljubavne veze sa tada zauzetim Zvezdanom Slavnićem.

Ona je sada u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, za kojeg se tvrdi da ju je prevario sa njenom drugaricom, što je on demantovao.

Žena ušla u rijaliti

U "Zadruzi 6" ona je ušla u odnos sa Slavnićem, koji je u to vreme bio u vanbračnoj zajednici sa Anom Ćurčić, koja se zbog te afere priključila učesnicima rijalitija i na kraju je završila na drugom mestu.

Kraj te sezone Anđela nije dočekala jer je diskvalifikovana zajedno sa tadašnjim dečkom, koji ju je prevario sa Majom Marinković.

Nakon njihovog raskida, Đuričićka se javno pokajala zbog te veze ističući da se sreća ne gradi na tuđoj nesreći. Ona je tada u javnosti važila za ljubavnicu čega je bila svesna.

1/9 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Instagram, screenshot pink tv

Anđela je ušla u "Elitu 8" kao slobodna devojka i tamo se zaljubila u Gastoza. Njihova ljubav je turbulentna, više puta su raskidali i mirili se.

Pauzirali su prošlu sezonu "Elite", a Anđela se sprema za septembar kada će se vratiti na imanje u Šimanovcima. Mnogi bi voleli da opet vide i Gastoza, ali za sada potvrde o njegovom učešću nema.

Afera drugarica

Poslednjih dana on je aktuelan u javnosti upravo zbog navoda o prevari. Na društvenim mrežama se pojavio snimak zbog kojeg rijaliti fanovi tvrde da je Gastoz bio neveran Anđeli.

On je proveo veče sa Filipom Đukićem i izvesnom Klarom, za koju se tvrdi da je Anđelina drugarica.

Ovim povodom Gastoz se oglasio i demantovao te glasine.

- Znate i sami da se ne oglašavam nikada jer, u slučaju da se pravdaš za nešto, to se tumači kao istina. A zamislite da sam se pravdao pojedinim bolesnicima svaki put kada su mi naneli takve neke gluposti na nos — ne samo meni već i ljudima oko mene — pa ja da ih hranim time što se branim! Ne pada mi napamet. Koga boli šta pišu dve-tri babe koje u svojoj kući od muža ne smeju da pojačaju TV, pa iskaljuju bes u komentarima i veličaju svoju bolest. Ja psihijatar niti psiholog nisam, već, ajde, neka javna ličnost po kojoj, nažalost, svako može da komentariše kako želi - rekao je on za Pink.rs.