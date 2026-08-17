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Učesnica "Elite 9" Sandra Todić odgovarala je na škakljiva pitanja gledalaca u rubrici "Insta rešetka". Tom prilikom ona je otkrila šta je radila prve noći posle žurke nakon finala, sa Filipom Đukićem, kao i šta sada misli o njemu, ali i ostalim bivšim cimerima.

Kako komentarišeš lažne prijatelje napolju koji su te podržali samo dok su kamere bile upaljene?

- Znala sam da će tako da bude i da neću ostati u prijateljskim odnosima sa većinom, ništa me to ne čudi, nisam očekivala da budem neki prijatelj sa svima unutra. Napolju se čujem sa Borom, Urošem, Milanom, Ilijom Pečenicom.

Zašto si namerno okačila stori sa Filipom u stanu, da razdvojiš njega i Aneli?

- Bože me sačuvaj, ništa nisam namerno uradila, pitala sam ga li smem da okačim, popili smo, okačila sam, ali ništa se nije desilo, ja sam iskrena šta god da se desi ja kažem, ali ništa se nije desilo, nema potrebe da se tripuju i da prave lažne priče.

1/5 Vidi galeriju Sandra Todić i Filip Đukić Foto: Screenshot, Marko Karović

Šta misliš o Filipu što je otišao kod Aneli u Dubrovnik?

- Meni su njih dvoje gotivni top, imaju ludu energiju, spojili su se, neka uživaju, meni je top.

Umeš da budeš jako iritantna da li planiraš da popraviš svoje ponašanje?

- Ne nikad, nikad se neću promeniti zbog nekog drugog.

Da li si u kontaktu sa Anastasijom?

- Baš slabo, iskreno, i dok je bila u Beogradu nismo se ni videle, ali sve najbolje o njoj.

Je l' misliš da Filip glumi da nije zaljubljen u Teodoru?

- Ne, mislim da ga je prošlo to, mislim da je sad zaljubljen u Aneli, ne verujem da glumi, nije on neki folirant osoba koja se pretvara.

1/6 Vidi galeriju Učesnici "Elite 9" Foto: Printscreen

Ko ti je najveće razočarenje i zašto?

- Najveće razočarenje su Hana i Nerio, on je ušao i oblatio svoju majku javno na televiziji. Kakav god da mu je odnos sa majkom, ja polazim od sebe, nikad loše ne bih o svojoj majci pričala pogotovo javno pred milionima.

Da li misliš da neko od starih učesnika da ti se izvini?

- Ne, ne treba mi izvinjenje, samo što dalje od mene.

Kurir.rs/Pink.rs