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Milena Kačavenda i Asmin Durdžić suočili su se u emisiji "Narod pita", a tenzija je trajala sve do poslednjih minuta emotivanja.

Tokom gostovanja bivši učesnici rijalitija iznosili su razne uvrede, a u jednom trenutku Durdžić je sve iznenadio.

Firma u blokadi

Asmin je izvadio telefon i pokazao javno dostupne dokaze sa APR-a, gde se vidi da je firma u dogovima, a da se sve vodi na njenog sina.

- Koja majka otvara firme na sinove i tera sinove u dugove - počeo je Asmin i nastavio optužbe:

- Ova žena je u rijalitiju, ozbiljno zarađuje, zamisli da žena od 50 godina...Zamisli mama koja ima 50 godina, ulazi tri godine u rijaliti i za svoju decu sve radi, otvori firmu, to što tetovira obrve. Otvori firmu na svog sina, a firma u blokadi, račun u blokadi. Oterala je sina u dugove, račun u blokadi. Koja majka otvara firme na sinove i tera sinove u dugove?! Koja majka ili otac teraju sinove u dugove?! - govorio je Asmin.

- Jako teške optužbe imam. To je to, javno je dostupna informacija - rekla je hladno Kačavenda.

- Je l' to radi majka, da mora dete da radi da bi otplatilo mamine dugove?! A šta radi majka, pije tamo u rijalitiju. Svi su u dugovima, decu rokaju u dugove. Je l' na to ima dugove - dodao je Asmin.

"Izdala je sina i osramotila"

- Što se tiče odgovora, šta te boli ku***?! Ja imam decu, a ti nemaš dete. On je govorio da ja imam zabranu za Ameriku - rekla je Kačavenda.

- Ja sam osuđen u Austriji za varanje države, nisam jedini koji je to uradio za porez. Ona je svog sina izdala, prevarila i osramotila javno na televiziji. I Sita je monstrum mama, a njen je sin u crnom zbog nje - nastavljao je Durdžić.

Ulazak u "Elitu 10"

Milena je nedavno progovorila o novoj sezoni Elite.

- Ja ulazim za pola miliona, a ovi što uđu, bolje je da izađu. To ne smem još da kažem. Možda sam ugovor već potpisala - bila je tajanstvena Milena nedavno, pa je dodala:

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Instagram

- Ako uđe Filip, ja bih volela da uđe i Asmin. Neka uđe i Ana Ćurčić, pa neka se rešavaju. Videli ste naš sukob i zašto nije ušla u Elitu 7 na suočavanje. Ne može sa mnom niko.