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Stanija Dobrojević oglasila se na društvenim mrežama i otkrila da je dobila ceo honorar od učešća u devetoj sezoni Elite.

Pobednica rijalitija se pohvalila i priznala da je ispoštovana od strane Pinka.

"Isplaćena sam"

- Imala sam cilj da udjem i pobedim! I uspela sam iako to niko nije mogao da mi garantuje. I da pošto me svi pitate, isplaćena sam lepo ispoštovana i dobila sam najlepši honorar u istoriji rijalitija. Posle odmora vraćam se poslu, emisijama, otvaranju Elite 10, kampanjama i još mnogim novim stvarima... Vidim da nekima već mnogo nedostajem. Falim jel da? A moja podrška? Oni su najsrećniji da me gledaju baš ovde gde jesam sa svojom porodicom u svom miru uz more sunce i najlepši island slow life. Sve je baš kako treba da bude - napisala je Stanija.

Stanija Dobrojević
Foto: Instagram

Starleta Stanija Dobrojević već više od tri decenije živi u Rumi, a zahvaljujući zapaženom učešću i uspesima u rijalitijima uspela je sebi da obezbedi nekretninu u luksuznijem delu grada.

Komšije oplele po Staniji

Nedavno su komšije govorile o pobednici Elite.

- Ma pusti ti šta ko priča, Stanija je za sve njih dama i po! Žena se mučila, radila, izborila se sama za sebe i pošteno pobedila u toj Eliti. Dođe ovde, lepa, uvek se javi, nasmeje se, pita kako si, nema tu nikakve foliraže ni glumatanja. Što su ljudi u Rumi pakosni, pa to je čudo jedno čim neko uspe i ode preko, odmah bi ga pojeli živog. Pusti ti zlobnike, ona je naš ponos, donela pobedu u naš kraj, pa nek priča ko šta hoće - rekao je nedavno sugrađanin popularne starlete.

Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Drugi komšija, vidno iznerviran samim pomenom njenog imena, bez dlake na jeziku poručio je da mu njen lik i delo bodu oči.

- Ma, kakva, bre, Stanija, Bog s tobom... Kakav ponos Rume, sramota me kad čujem! Samo se slika, gola do pasa, izveštačena do bola, ne zna hleb da ispeče nego samo gleda u taj telefon i gura silikone u prve redove. Šta je ona uradila za ovaj narod ovde? Ništa! Dođe jednom u sto godina u crnim naočarama da je niko ne vidi, a puna sebe kao da je popila svu pamet sveta - rekao je drugi komšija, koji nije želeo da sakrije da nije baš previše ponosan na njen uspeh.

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05:21
Stanija Dobrojević prva izjava nakon pobede Izvor: Kurir