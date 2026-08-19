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Filip Đukić stigao je u Beograd gde će se suočiti sa devojkama sa kojima je bio u nekoj vrsti emotivne veze u Eliti 9, a sada je govorio o sukobu sa Jovanom Cvijanović kao i odnosu sa Aneli Ahmić.

Filip tvrdi da je u Dubrovniku bio kao Anelin prijatelj, kao i da među njima nema ništa više od prijateljstva.

- Bio sam tamo prijateljski, a niko mi ne veruje. Mi smo prijatelji, družimo se, bilo nam je super i to je bilo to. Stavila devojka nogu preko mojih i slikala, šta je tu strašno - rekao je on, pa se osvrnuo na Jovanu.

- Jovana je budala koja se istripovala nešto i dobila sada emisiju mesec i po nakon kraja Elite. Ona jeste bila kod mene, ali ništa nije bilo. Normalne devojke to ne bi govorile, a ona želi da ljudi misle da je bilo se*sa. Devojka koja hoće da ljudi misle da je ona išla radi odnosa. Objasniću sve, nemam ja problem da kažem kako je bilo, ali da devojka potencira da je bila pozvana - rekao je Filip.

1/5 Vidi galeriju Sandra Todić i Filip Đukić Foto: Screenshot, Marko Karović

Jovana: "Imam dokaze"

Jovana nam je, podsetimo, iznela svoju stranu priče.

- Što se tiče Filipa raskrinkan je, ovo nema veze sa Aneli, ovo je moj odnos sa Filipom koji se dogodio van rijalitija. Najviše mrzim lažove i folirante, pričam ono što je istina i demantujem laži. Imam nove dokaze. Mrzim ljude koji se zbog podrške ograđuju od drugih ljudi, to je uradio on prema meni. Ja sam njega zvala, to je istina što je rekao, ali zvala sam ga jer mi je bio prazan telefon - rekla je ona, pa nastavila ironično:

- Sigurno me je zvao onako da prespavam, pošto nemam svoj stan i nemam gde da spavam pa je bio dobronameran i hteo je da mi učini.