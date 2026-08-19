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Poznati rijaliti učesnik Uroš Stanić ponovo je uspeo da uzdrma javnost i pokrene lavinu komentara na društvenim mrežama. On je na svom Instagram profilu odgovarao na pitanja pratilaca, a jedno od njih ticalo se njegovog ulaska u predstojeću sezonu "Elite 10".

Uroš je zagolicao maštu publike zagonetnim odgovorom koji je odmah podgrejao sumnje da se sprema novi haos u Šimanovcima.

"Možda ulazim... Ali ovaj put ne ulazim sam!", napisao je Stanić uz emotikone očiju i srca, ostavljajući sve u nagađanju ko bi mogao da mu pravi društvo po ulasku u "Elitu 10".

Ova njegova izjava izazvala je pravu pometnju među fanovima koji već naveliko nagađaju o kome je reč.

1/6 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Preent Screen, Petar Aleksić

Traži brdo love

Podsetimo, Uroš Stanić je tokom svog učešća u rijalitiju ostao upamćen po burnom ponašanju, redovnim sukobima i skandalima koji su danima punili novinske stupce. Nedavno je potvrdio da pregovara o ulasku u "Elitu 10", ali i da traži pozamašan honorar.

- Ove sezone tražim veliki honorar i uslove, tražim 150.000 evra, bez toga ne ulazim. Mislim da zaslužujem, dao sam krv i znoj, smatram da ne treba da ulazim za bedne honorare. Sve zavisi od uslova i honorara da li ću da uđem - izjavio je Stanić.

Niže skandale

Uroš Stanić je tokom svog učešća u rijalitiju ostao upamćen po burnom ponašanju, redovnim sukobima i skandalima koji su danima punili novinske stupce.

Njegove provokacije i specifičan stav neretko su ostale takmičare dovodili do ivice živaca i dovodili do žestokih rasprava za crnim stolom.

Publika dobro pamti sve njegove drame, suze i nepredvidive poteze kojima je iznova šokirao i cimere i gledaoce kraj malih ekrana, dok je on juče otkrio da je prekinuo kontakt sa Janjušem, iznenadivši sve.