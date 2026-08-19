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Bivša učesnica "Elite 9" Anastasija Brčić podigla je veliku prašinu na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju sa izvesnim muškarcem, koja je odmah pokrenuo lavinu komentara.

Kako se ispostavilo, reč je o njenom bivšem dečku Antoniju, kog je često pominjala tokom boravka u Beloj kući. Anastasija je sada otkrila da li je na pomolu pomirenje sa njenom najvećom životnom ljubavi, ali je ujedno i do detalja progovorila o definitivnom krahu veze sa Borom Santanom, burnim svađama i tužbama koje su već pripremljene.

Foto: Printscreen/Instagram

"Između nas će uvek postojati varnice"

Nakon što je fotografija sa Antonijem pokrenula spekulacije da Anastasija ima novog dečka, bivša zadrugarka je rešila da otkrije pravu istinu. Ona je priznala da je Antonio njena najveća ljubav, ali je istakla da do pomirenja ipak nije došlo:

"To je moja najveća životna ljubav, Antonio, koga sam stalno spominjala. Ne, nismo se pomirili. Između nas će očigledno uvek postojati neke varnice i ta neka posebna strast koja se ne može baš tek tako ugasiti. Kad se vidimo, jednostavno bukne i teško je to objasniti. Ali, bez obzira na sve, mislim da smo oboje svesni da nismo kompatibilni za vezu i da ne bismo funkcionisali zajedno na taj način. Neke osobe jednostavno ostanu posebne jedna drugoj, čak i kad nisu zajedno. Kod nas ta 'stara ljubav' očigledno još uvek zna da zagrmi. On me naučio da budem svoja, da ne glumim i ne živim po tuđim pravilima. On me smiri, a u isto vreme izvuče iz mene najopušteniju i najluđu verziju mene."

1/4 Vidi galeriju Anastasija Brčić ponovo kažnjena u Eliti Foto: Pink Printscreen

Sa Borom je definitivno kraj

Iako su Anastasija i Bora Santana pokušali da daju šansu svojoj ljubavi nakon izlaska iz rijalitija, ta priča je sada definitivno završena. Anastasija je otkrila da ju je Bora duboko razočarao jer je prekršio njihov dogovor:

"Mi smo imali neki dogovor između nas dvoje, ali jednostavno, razočarao me, dopisivao, pisao je nekoj devojci. Odgovorio je nekoj devojci na stori. Ja sam tu pukla zato što smo bukvalno par sati pre imali dogovor za takve stvari. Polila sam ga, nije mi to trebalo. Baš sam bila razočarana i ljuta, da je to bilo negde u stanu, mnogo bi to gore bilo nego u emisiji. Sa Borom više nema nikakvih planova, otišla sam kod njega i pokupila sam sve stvari i idem kući i 100 odsto se nećemo više čuti."

Ona se osvrnula i na njihovu turbulentnu vezu, ističući da je na početku sve bilo idealno, ali da je ubrzo počela da upada u lošu energiju:

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Pritnscreen

"Do trenutka dok nisam ušla sa njim u vezu, meni je bilo lagano. Ja nisam imala neki stres, lagano su mi prolazili dani... kad sam ušla s njim u vezu, bilo je to lepo prva dva, tri meseca, e onda su krenuli ti sukobi, tad sam ja počela da upadam u lošu vibru. Od Nove godine smo počeli da se svađamo, ja sam bila tamo bukvalno kao na iglama, baš zbog tih naših sukoba. Iz mene je izvirala ta loša energija. Bora je na početku bio prezanimljiv, harizmatičan. Mi smo bili prvo prijatelji, on je mene od druge nedelje muvao otkako smo ušli u rijaliti, ali ja sam bila u fazonu da mi se ne sviđa. I nekako vremenom kako smo se družili i bolje upoznavali, ja sam skontala da se on meni vremenom počeo sviđati. Ne sviđa mi se to što ima tu tako prgavu narav, preteruje u nekim situacijama. Ne sviđa mi se to što kada uđe u sukob sa ljudima, stvarno pokušava na najgori mogući način da unizi osobu. Te njegove svađe to je tako bilo bespotrebno. Toliko je to bilo morbidno, toliko je preterivao."

"Nisam ni ja bila cvećka"

Iako su sukobi u rijalitiju bili žestoki, a Anastasijini prijatelji preduzeli pravne korake, ona još uvek nije sigurna da li želi da se povlači po sudovima:

"Ognjen, moj prijatelj je sve snimao i napisao tužbe kod advokata. Potreban je moj potpis da sve to krene u protokol. Ali iskreno, meni se ne da baktati po sudovima. Meni se ne da tu dve, tri godine suditi radi tih gluposti. Nisam ni ja bila cvećka. Na početku ga nisam vređala, ali kad sam više pukla, onda sam i ja njega počela da vređam i ponašam se nenormalno. Nisam ni ja cvećka, imao je i on materijala da mene tuži, neću da se bakćem s tim. Ne pada mi na pamet da napolju još živim rijaliti, da se sudim sa ljudima."