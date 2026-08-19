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Bivši učesnici "Elite 9", Mina Vrbaški i Viktor Gagić raskinuli su vezu započetu u rijalitiju, a šuškanja su pokrenula to što su se otpratili sa društvene mreže instagram, kao i što su sa socijalnih mreža uklonili zajedničke fotografije.

Tim povodom, oglasila se Mina, koja je potvrdila raskid i tom prilikom ogolila dušu o svemu.



- Nekad ljubav nije dovoljna da bi dvoje ljudi ostali zajedno. Viktor i ja smo svoju priču započeli u „Eliti“, u okolnostima koje su bile sve samo ne uobičajene. Kada ste toliko dugo zajedno u jednom zatvorenom svetu, emocije se razvijaju intenzivnije, brže i drugačije nego što bi se verovatno razvijale u stvarnom životu. Mi smo tamo pronašli nešto lepo, nešto što nam je u tom trenutku bilo važno i iskreno, i zbog toga ne želim da ono što je bilo lepo sada pretvaramo u nešto ružno samo zato što se završilo - počela je Mina, a onda je nastavila:

Različiti pogledi

- Kada smo izašli napolje, dali smo našoj vezi šansu. Mislim da je to bilo potpuno prirodno i da smo oboje želeli da vidimo da li ono što smo osećali u „Eliti“ može da funkcioniše i u svakodnevnom životu, kada nema kamera, izolacije, pritiska i tog posebnog sveta u kojem smo mesecima živeli. I shvatili smo nešto što možda nije lako priznati, ali je zapravo veoma zdravo - nismo se po svemu poklopili. Ne mislim da je za to potrebno tražiti krivca. Nekada se dvoje ljudi jednostavno vole na svoj način, lepo im je zajedno, ali kada treba da grade život, shvate da žele različite stvari ili da drugačije gledaju na neke važne stvari. Možda je razlika u godinama imala neki uticaj, možda je uticao prelazak iz tog našeg „spokojnog sveta“ u realnost, možda su u pitanju karakteri, očekivanja ili jednostavno okolnosti. Iskreno, ne želim ni da analiziram do kraja šta je presudilo, jer mislim da nije svaka priča napravljena da traje zauvek. Neke priče dođu u naš život da nas nečemu nauče, da nam donesu emociju, iskustvo, lepe trenutke i uspomene. I onda dođe trenutak kada treba imati dovoljno zrelosti da kažeš: „Ovo više nije ono što treba da bude i bolje je da stanemo sada nego da jednog dana jedno drugom postanemo neprijatelji.“ Zato smo odlučili da prekinemo.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Pink, Printscreen YouTube

Mina je, potom, nastavila.

- Nije mi bilo lako da donesem tu odluku, ali danas mislim da je mnogo bolje prekinuti nešto dok još postoji poštovanje nego čekati da se nagomilaju razočaranja, ljutnja i ružne reči. Ne želim da ono što smo imali pamtim po poslednjoj svađi, poslednjoj ružnoj rečenici ili onome što će neko možda jednog dana reći u javnosti - rekla je Vrbaški, a potom je otkrila da će iz ovog odnosa pamtiti samo lepe stvari:

- Ja biram da pamtim lepo. I želim da budem potpuno jasna u još jednoj stvari: od mene nikada nećete čuti ružnu reč o Viktoru. Bez obzira na to šta će on reći, šta će neko drugi reći ili kako će se naša priča dalje tumačiti. To nije pitanje toga ko je u pravu, a ko nije. To je pitanje mene i načina na koji želim da se ponašam. Naučila sam da ne moramo da odgovorimo na svaku reč koja nas povredi. Ne moramo da uzvratimo samo zato što imamo priliku. I ne moramo da objašnjavamo baš sve da bismo dokazali da smo bili iskreni, jer na kraju, sve što govorimo o drugim ljudima mnogo više govori o nama samima nego o njima. Ako ja danas odlučim da nekoga koga sam nekada volela ponizim, vređam ili iznosim njegove slabosti, šta to govori o njemu, a šta o meni?! Zato ću o našoj vezi govoriti sa poštovanjem. Ne zato što moram, nego zato što tako želim - priča Mina i dodaje:

"Izlazim bez blata"

- Viktor i ja smo imali svoju priču. Bila je stvarna u trenutku u kojem smo je živeli. Imala je lepe strane, imala je svoje izazove i sada ima svoj kraj. I to je sasvim u redu. Ne mora svaki kraj da bude skandal. Ne mora svaka ljubav koja se završi da postane rat. Ne moraš nekoga da mrziš samo zato što više ne možeš da ga voliš na isti način. Ponekad je najveći dokaz da si nekoga zaista poštovao upravo to što umeš da ga pustiš bez potrebe da ga uništiš pred drugima. Volela bih da jednog dana, kada oboje budemo gledali na taj period iza sebe, možemo da kažemo: „Bilo je lepo dok je trajalo.“ I meni je to dovoljno. Ne znam šta će Viktor pričati, niti želim da kontrolišem njegovu stranu priče. On ima pravo na svoje emocije, svoje mišljenje i svoj način da doživi sve što se dogodilo. Ja imam pravo na svoj, ali moj izbor je da iz ove priče izađem mirno. Bez blata. Bez osvete. Bez dokazivanja.

Foto: Boba Nikolić

- Bez potrebe da poslednju reč imam ja, jer neke stvari jednostavno treba ostaviti tamo gde su bile najlepše, u lepom sećanju. I možda je upravo to prava zrelost: shvatiti da nije svaka osoba koja ode iz tvog života bila greška, kao što ni svaka veza koja se završi nije bila promašaj. Neke ljude sretnemo da bismo ih voleli. Neke da bismo nešto naučili. A neke da bismo, kroz njih, bolje upoznali sebe. Ja ću iz ove priče poneti ono lepo, a sve ostalo, neka ostane iza nas - zaključila je ona za Pink.rs.