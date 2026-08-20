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Mina Vrbaški i Viktor Gagić nedavno su stavili tačku na svoju vezu, a samo nekoliko sati kasnije, pred emisiju gde je bivši učesnik trebalo da gostuje, nastao je haos.

Haos ispred Pinka

Gagić je došao na vreme ispred zgrade Pinka, dok ja na iznenađenje mnogih, Mina čekala iz prikrajka. Jedno vreme su stajali zajedno, te se Viktor namrštio, uleteo u zgradu i rekao:

- Nek pazi šta priča, postoje poruke.

"Htela sam da pokažem da mi je žao"

Vrbaški je jecala u suzama i otkrila zašto se pojavila pred njegovo gostovanje u emisiju "Narod pita".

- Htela sam da probam sa njim da razgovaram... Žao mi je, nisam očekivala da će ovo da bude. Htela sam najbolje njemu i meni. Došla sam da ga vidim. Htela sam da pokažem da mi je žao, da ga zagrlim. Sve što sam pričala u prethodnim izjavama to sam i osećala. Mi se nismo spojili u nekim situacijama... Nervozan je on, nervozna sam i ja. Volela bih da dođe do pomirenja, moja ljubav je velika. Možda je pogrešan potez jer sam došla da ga vidim, ispada kao da trčim - govorila je Mina za Pink,rs, ali detalje raskida nije želela da otkrije:

"Samo on i ja smo krivi"

- Imali smo neke nesuglasice i to želim da ostavim za njega i mene. Mi smo stajali tamo, raspravljali smo se. Videla sam nešto, pitala sam ga, a on je rekao da neću da ga pustim da ide u emisiju. On konstantno snima i slika, ponaša se kao da smo u rijalitiju. Najžalije mi je što sam sve ovo sebi dopustila. Nema treće osobe, to sam izjavila, samo on i ja smo krivi - rekla je Mina za Pink,rs.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

"Ne želim to da trpim"

Viktor je sa druge strane priznao da ne želi da čuje za pomirenje.

- Desilo se da sam opet imao pola sata torture, kao i u rijalitiju. Rekla je da je došla da me vidi, a onda mi nije dala da se sklonim i da idem u emisiju. Počela je da plače i da kuka, a malopre nije plakala. Molio sam je 50 puta da mirno rešimo. Imali smo u petak svađu nakon čega smo raskinuli, odlučio sam da se sklonim od nje i da ne želim to da trpim. Ne može da dođe do pomirenja nikakvog - rekao je on za Pink,rs.