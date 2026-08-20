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Rijaliti zvezda Miljana Kulić ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je danas posetila zgradu televizije Pink na Dedinju.

Kako se saznaje, trenutno su u toku pregovori za učesnike predstojeće, jubilarne desete sezone "Elite", a mnogi smatraju da ovakav televizijski projekat jednostavno ne može da prođe bez nje.

Spisak svih Miljaninih momaka:

1/13 Vidi galeriju Miljana Kulić i njeni momci Foto: Printscreen, Printsceen

Velika promena

Miljana je ispred zgrade televizije stigla izuzetno raspoložena i nasmejana, rado pozirajući okupljenim medijskim ekipama. Ipak, ono što je svima odmah zapalo za oko jeste njen fizički izgled.

Poznata Nišlijka se doslovno prepolovila. Nema sumnje da se u prethodnom periodu ozbiljno posvetila sebi i svom izgledu, što je urodilo i više nego vidljivim rezultatima.

Ovo je razlog Miljaninog dolaska na Pink

Glavni razlog njenog dolaska je sastanak sa čelnim ljudima produkcije, Milicom i Željkom Mitrovićem. Iako detalji razgovora još uvek nisu u potpunosti poznati, glavno pitanje koje zanima javnost jeste da li ćemo Miljanu videti na malim ekranima već 5. septembra, za kada je zakazan početak nove sezone.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Sudski spor sa Bebicom i dalje traje Pored priprema za potencijalni povratak pred kamere, Miljana i dalje vodi privatne bitke. Njen bivši partner Nenad Macanović Bebica nedavno se oglasio i potvrdio da njihov sudski spor traje već tri godine. Kako je naveo, advokati se aktivno bave ovim slučajem dok oni pokušavaju da isteraju pravdu.

Dok čekamo zvaničnu potvrdu o njenom ulasku, jedno je sigurno – Miljana Kulić zna kako da privuče pažnju javnosti i pre nego što kamere počnu da snimaju.

Kurir.rs/Telegraf